「選前招兵」 郭台銘延攬國民黨前發言人 被指未棄「總統夢」 連勝文籲團結「勿分裂保送民進黨」

邀任新聞聯絡人 洪于茜：不悉郭參選動向

中央社報道，洪于茜昨表示，已離開馬英九辦公室一段時間，之後郭台銘辦公室詢問她，雙方談完後她決定答應。至於郭台銘可能獨立參選傳言，她說不清楚郭台銘動向，她負責新聞聯絡。馬英九基金會執行長蕭旭岑則稱，洪于茜於5月辭職，基金會祝福她。

傳爭柯文哲站台 柯辦：「併購說」令會面破局

外傳郭台銘未獲國民黨徵召後，不放棄參加2024總統大選，他近日動作頻頻，不但5月底與民眾黨總統參選人柯文哲在金門同台，亦持續在各地奔走、拜會地方大將。日前傳出，郭台銘將在7月23日國民黨全代會前，宣布獨立參選總統。台中市已有地方要角協助他發起連署。

除了招兵買馬，近日傳出郭台銘有意與民眾黨總統參選人柯文哲談合作。柯辦發言人陳智菡昨表示，兩人原約定6月29日會面，但先前的「併購說」（郭台銘日前稱有機會「併購」民眾黨）讓雙方會面破局。除了郭台銘，近來許多國民黨立委參選人拜訪民眾黨，盼爭取柯文哲站台。

最新出爐的《美麗島電子報》民調顯示，國民黨參選人侯友宜在三強鼎立的情况下持續衰退，支持度僅剩17.1%，柯文哲居第二（28.6%），賴清德則以35.9%支持度繼續領跑。

對於郭可能自行參選，國民黨副主席連勝文昨回應記者提問表示，非綠陣營分裂，就是「保送民進黨」，團結才是致勝的唯一方法。「希望每一個人做決定時，都要思考一下自己是否要面對歷史，成為英雄還是罪人，這是關鍵時刻，需要很多人拿出智慧來面對困難的抉擇」。

侯友宜民望墊底 偕韓國瑜吸支持

侯友宜自從獲得徵召後，未能有效整合藍營勢力。加上民調持續低迷，黨內不少立委參選人已將目光投向可能獨立參選的郭台銘或柯文哲。

侯友宜今日（1日）將與前高雄市長韓國瑜同框，出席在黃復興黨部舉辦的67周年活動，是侯友宜支持度墊底後，首次與韓國瑜見面，被視為是爭取「韓粉」支持。侯友宜昨受訪表示，他與韓國瑜有共同的信念及價值，所以會一起團結、並肩作戰。