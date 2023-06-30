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歐美旅簽排至11月 暑假出遊轉赴東南亞 日韓星馬泰成熱門地

【明報專訊】內地今年以來出境遠遊熱度持續增加，隨着暑期即將來臨，各簽證申請中心人群爆滿。德國、美國等多個歐美熱門國家旅遊簽據報已排至11月，整體上已錯過暑假和十一國慶長假兩個內地出遊檔期。相對而言，今年暑假出境遊主要目的地預計會在港澳和東南亞等短線。

上海《新聞晨報》報道，周一（26日）晚查詢德國神根簽證官網，結果顯示，上海的德國簽證申請中心提示稱「很抱歉，目前沒有可預約時段」；北京的德國簽證申請中心則指最早可預約時間是9月12日。報道指，如果加上15天以上的簽證審核期，很難趕上國慶長假。第三方線上預定平台上，提供德國簽證服務的旅行社更趨保守，相關上海送簽的神根旅遊簽證「最早出發日期」是12月16日。

其他神根熱門國家，比如法國、西班牙、意大利等，情况亦與德國類似，能預約遞簽日期基本在9月之後。報道稱，計劃暑期申請這些國家簽證出遊的遊客，其實最晚今年5月就要開始預約簽證。

有遞交荷蘭神根簽證的市民表示，可在預約網站多刷新，若有原先預約取消或改期，或能成功「撿漏」，也可選擇不太熱門的神根國家，如匈牙利、挪威、瑞典等。

另一個內地暑期出境遊熱門目的地美國，目前的預約直接被排到了11月和12月。美領館上海面簽預約網站昨（29日）上午顯示的數據，B1/B2旅遊簽證的預約等待時間為128天，也即四個多月。報道稱，臨近暑假才計劃要辦簽證去歐美這些熱門旅遊目的地，等到簽證到手，基本上就屬去過聖誕節和元旦。

由於歐美熱門國家簽證預約困難，據攜程數據顯示，從當前辦理情况來看，暑期出境遊以短線出行為主，日本、新加坡、韓國、泰國、馬來西亞是暑期辦簽五大熱門目的地；至於長線出行，辦簽較多的國家是澳洲和英國。

簽證限流運力未復 料暑期國內遊大熱

浙江「潮新聞」指出，受限於多個國家和地區的簽證限流，以及國際航班運力尚未完全恢復、機票價格上漲幅度大等因素，今年暑期旅遊市場有別往年，預計國內遊大熱；出境遊主要目的地則會在港澳和新加坡、馬來西亞等地，溫州一些旅行社設計了香港加新加坡的雙城線路，受到顧客青睞。

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