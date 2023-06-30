習黨慶前夕令「忠誠護黨」 指根本使命

新華社報道，中共全國組織工作會議本月28至29日在北京召開，中共中央政治局常委、中央書記處書記蔡奇出席會議並發表講話，會中並傳達習近平的指示。

習近平強調，全面建設社會主義現代化國家，全面推進中華民族偉大復興，關鍵在黨，關鍵在人。他還提到，要着力建強堪當民族復興重任的高素質執政骨幹隊伍，加快建設世界重要人才中心和創新高地，持續深化模範部門和過硬隊伍建設，不斷提高組織工作質量，為更好地以黨的偉大自我革命引領偉大社會革命，推進強國建設、民族復興偉業提供堅強組織保證。

全國組織工作會議每5年舉行一次，習近平擔任總書記後，曾出席2013年、2018年的全國組織工作會議並發表講話。習近平在2018年會議曾提到「堅持黨中央權威和集中統一領導」是黨的領導的最高原則，但兩次會議都未提及在黨的建設和組織工作上的「根本使命」。而在2018年5月4日，習近平於紀念馬克思誕辰200周年大會上號召中國共產黨人學習馬克思時曾表示，「我們要始終把人民立場作為根本立場，把為人民謀幸福作為『根本使命』」。