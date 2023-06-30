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布林肯：對華出口科技管制 為防反向對付美國

【明報專訊】美國國務卿布林肯周三（28日）表示，美國不想成為全球唯一成長引擎，希望中國經濟成功；但他日前訪華時向中方表明，中國取得技術後如發展核武、開發高超音速導彈、將人工智能用於壓迫，可能反過來對付美國，因此美國以科技出口管制防範。

稱美中長期競爭 無「明確終點線」

中央社報道，布林肯周三出席美國智庫外交關係委員會（CFR）活動時表示，圍堵、打壓、遏制中國不符合美國利益，這是他在北京訪問時與中方討論很久的話題。布林肯稱，中國不會消失，美國也不會消失，「我們必須找到一種共處以及和平共處的方法」。他說，美中關係是「長期競爭」，沒有「明確的終點線」。鑑於國家安全考慮，美國正在考慮採取措施限制美國的資金和技術流向中國， 以確保美國在競爭中「處於優勢地位」，並「能夠掌控未來的發展方向」。

在台海問題上，布林肯表示，在訪華時向中國重申，美國仍然繼續反對任何單方面改變現狀的做法，期待和平解決兩岸分歧，不支持台獨。不過，布林肯強調，不管話語還是行動，美方都支持台灣；根據《台灣關係法》，美國能夠採取必要的行動來幫助台灣自衛。

美國國務院亞太助卿康達則在另一場智庫活動表示，台灣總統選舉將屆，將進入敏感時期，各方應負責任行事。他說，預期台灣將舉行自由公正選舉，不論誰勝選，美方都期待與之合作。

美國總統拜登較早前以「獨裁者」形容中國國家主席習近平，引起北京抗議，布林肯隨後受訪表示，美方將一如既往捍衛美國的利益和價值觀，「繼續做中方不喜歡的事，說中方不喜歡的話」。

北京不滿布林肯言論 促「尊重」

中國外交部發言人毛寧昨表示，中方對布林肯有關言論表示不滿；「美方說的這些話、做的這些事，違背國際關係基本準則，中方理所當然堅決反對。」毛寧強調，相互尊重是國與國打交道最基本原則，是中美正確相處之道的應有之義。

相關字詞﹕台獨 競爭 中美角力 中美關係 布林肯

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