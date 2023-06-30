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京「俯瞰故宮」豪宅開售 惹搶購 樓盤一二手樓價格「倒掛」 內媒：睇樓「茶水費」索160萬

【明報專訊】北京西城區一個「天價」樓盤近日開售第二期，由於該地段豪宅稀缺，頂樓據稱還能「俯瞰故宮」，特別是一二手樓價格出現「倒掛」，新盤報價（每平方米）單價比一期舊樓單位市面開價低10萬元（人民幣，下同），儘管須提供2500萬存款證明才能取得攪珠和認購資格，二期樓盤仍相當火爆，一房難求。

須2500萬存款證明 揀樓當天付清房款

西城區豪宅中信國安府位於二環內的宣武門商圈，地理位置寸土寸金。樓盤距離天安門1.5公里，距中南海約1公里，距離國家大劇院880米，毗鄰西單、大柵欄等商圈。地產宣傳稱，小區頂層的頂層甚至可以俯瞰故宮。由於中國最高權力中心中南海就在故宮西側，該樓盤也離中南海的距離更近，網民關注或可望到中南海。

在2014年，國安府一期交付，當時曾因北京城的「限高政策」，15層的樓要被削成12層。事隔九年，二期終於在端午假期獲批預售證。

不過是否能望到故宮、中南海，並非一般人可通過睇樓獲知。據「界面新聞」報道，記者以意向購房者向地產中介問詢時，被告知需要160萬元的茶水費，對方並信誓旦旦「茶水費不是白花的」。在中信國安府樓盤處，一名工作人員表示，現場需要提供2500萬元的存款證明，且需要是活期存款才有資格搖號、認購。

報道指，中信國安府不僅貴且難買，對付款要求也比較苛刻，要求揀樓當天一次付清房款；即使是貸款客戶，也需要交總房款80%以上，當日未付款即視為放棄該房源。

儘管北京樓市近期整體成交欠佳，但該樓盤一向搶手。中信國安府一期在6月中掛出了一套二手單位，單價高達每平方米25.5萬元，面積約230平方米，總價近6000萬。有市場人士表示，該房是一期唯一在售的二手房源，在需要驗資2000萬帶看的情况下，周末仍有近50組客戶去看了這套單位。

而新開盤二期單位，均價只是每平方米15萬。鏈家一個經理指出，新開盤二期之所以火爆，是因為一二手樓價格「倒掛」，這個項目數百套房不愁賣，銷售方更是無法聯繫到，一般客戶都得從官方微信上等通知，一旦有新房源，都線上報名，然後再進行線下驗資、攪珠、選房。

專家：買到基本就是賺1000萬

中原地產首席分析師張大偉表示，倒掛雖沒有10萬那麼多，大約為5萬多一平米，「買到基本就是賺1000萬」。他表示，茶水費肯定是假的，估計是詐騙；「看到故宮」也是假的。不過這個項目火爆成交不代表整體北京市場情况。剛過去的端午節假期，北京住建委網簽數據顯示，北京一手樓僅網簽200套，成交面積2.42萬平方米，較2022年端午假期下降約34%，創3年新低。

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相關字詞﹕中南海 故宮 北京房地產 內地樓市 一二手住宅樓價 宣武門

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