去年自首 相交孫立軍團伙 涉受賄干預司法 粵警前一哥被雙開

中紀委指李隱瞞不報 助他人謀利

中紀委網站昨通報4名高官的處分消息。其中李春生（圖）涉及的問題包括違規收受禮品、禮金，違規組織公款飲食，接受私營企業家為其提供的私人會所，接受可能影響公正執行公務的宴請和旅遊。

通報指，他利用職權在幹部人事工作中，為他人謀取利益，在組織函詢時不如實說明問題，隱瞞不報個人有關事項；違規干預和插手司法、執法和市場經濟活動；利用職務便利為他人在企業經營、項目推進、工程承攬等方面謀利，並非法收受巨額財物。

現年62歲的李春生是河南鄭州人，2006年至2013年在公安部工作，任職7年後，他以公安部政治部副主任的身分「空降」廣東，此後8年擔任廣東省副省長，省公安廳黨委書記、廳長，2021年轉任廣東省人大常委會副主任。去年12月，中紀委通報，李春生主動投案，成為中共二十大後公安系統「首虎」。在接受調查前，他在廣東省人大常委會六名副主任中，排名第一。

值得注意的是，李春生在公安部任職期間，與已「落馬」的前公安部副部長孫立軍以及其政治團伙成員龔道安、劉彥平等多名「政法虎」多有交集。

中紀委國家監委同日亦通報，同樣是去年主動投案的吉林省政協前副主席張曉霈被開除黨籍，並移送檢察機關審查起訴。通報指，他涉及違規收受禮金、接受可能影響公正執行公務的宴請、賣官鬻爵、利用職權為親屬謀取巨額利益、權錢交易等。

退休5年投案 吉政協前副主席遭除黨籍

65歲的張是河南洛陽人，長期在吉林省工作。曾任吉林市市長、市委書記，2013年1月任吉林省政協副主席，2018年卸任。在去年11月，當時已退休近5年的他，被通報涉嫌嚴重違紀違法、主動投案。

另外通報的還有應急管理部消防救援局前副局長張福生，他亦被雙開，涉及違規擁有非上市公司股份、長期沉迷賭博、利用職權在幹部選拔任用方面為他人謀取利益等。