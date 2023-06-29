定8．15生態日 學習宣傳「兩山論」 人大修《海洋環保法》收緊排核廢水

全國人大常委會法工委行政法室主任梁鷹表示：「習近平總書記在浙江工作期間，2005年8月15日考察湖州市安吉縣，首次提出『綠水青山就是金山銀山』科學論斷（兩山論），這一論斷是習近平生態文明思想的核心理念。」梁稱，這是設立全國生態日的背景，此舉有利於學習和宣傳「習近平生態文明思想」。

至於《海洋環境保護法》修訂草案，現行核廢水排海實行分級管理，即禁止排放高、中水平放射性廢水；嚴格限制排放低水平放射性廢水，確需排放的，須嚴格執行國家輻射防護規定。而修訂後，條文變為「禁止向海域排放污染海洋環境、破壞海洋生態的放射性廢水」。

此外還擬新增規定，要求入海排污口的責任主體加強監測排污口，按規定監控和自動監測；建立統一的入海排污口信息平台，加強動態更新、信息共享和公開。

會議審議的《糧食安全保障法》草案也公布徵求公眾意見，其中擬禁止在國家批准的生態退耕規劃和計劃外擅自擴大退耕範圍。會議亦表決通過《無障礙環境建設法》，今年9月1日起實施，以應對人口老化。

《對外關係法》通過

會議還通過備受關注的《對外關係法》，當中提到，對於違反國際法和國際關係基本準則，危害中國主權、安全、發展利益的行為，中國有權採取相應反制和限制措施；國務院及其部門要確定和實施有關反制和限制措施。