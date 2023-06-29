世媒年會首移師台灣 會方：選址支持新聞自由

綜合《聯合報》、中央社等報道，台北市長蔣萬安致辭時說，為台北市獲年會選中感到榮幸，他歡迎與會的講者與人員發掘台北的美好，並體驗台北的魅力。

蔡指資訊戰危民主 媒體角色重

蔡英文致辭時表示，去年許多國際媒體進駐台灣，證明台灣致力維護新聞媒體與言論自由的努力；而今年公布的世界新聞自由指數，台灣排名第35，也足見台灣創造民主自由環境的努力。

蔡英文指出，獨裁勢力近年來鎖定台灣，持續攻擊台灣的媒體環境，打資訊戰，甚至試圖以台灣人使用的社交媒體打擊民主，激化人民間的矛盾。她認為假信息戰已成為台灣民主最大的挑戰，人工智能（AI）的崛起更讓社會難以抵禦假信息。蔡英文說，當下關鍵在於如何應對假信息，並同時保障言論自由，媒體於其中扮演重要角色。她強調，媒體自由和言論真實性影響所有人，假信息是大家必須共同面臨的挑戰。

世界新聞出版協會（WAN-IFRA）主席費爾南多（Fernando de Yarza）致辭表示，台灣對亞洲、關注民主者非常重要，「台灣人民和平生活的權利受到北京政權壓迫挑戰，必須花很大力氣保護得來不易的自由」。

費爾南多指出，尤其近年世界各地獨立媒體因極權政府嚴格的新聞審查制度，難以正常發聲，甚至記者常因報道而入獄；今年，世界面臨各種情况，在國際緊張局勢加劇之際，台灣又位處地緣政治衝突所在，2023年世界新聞媒體年會來到台灣，象徵對民主和新聞自由價值的支持。

500媒體赴會 諾獎得主列席

為期3日的年會活動包括媒體領袖高峰會、編輯人高峰會和女性新聞從業人員高峰會，會議期間並頒發新聞自由金筆獎、全球數碼媒體獎、女性新聞編輯領導獎等多個獎項。在500多間媒體近千名國際媒體人士中，也包括2021年諾貝爾和平獎得主、菲律賓知名網媒Rappler行政總裁雷薩（Maria Ressa）。

原定前年舉行 疫情延至今年

世界新聞媒體年會是全球媒體領袖的重點年度盛會，首度由台灣主辦。本屆活動由台灣《聯合報》與世界新聞出版協會（WAN-IFRA）共同主辦，原定2021年在台北舉行，因新冠疫情影響延至今年，也是繼2013年的泰國曼谷年會後重返亞洲舉辦。

主辦方稱，WAN-IFRA會員來自120多個國家（地區）新聞主管人員、3000多家公司，是目前最具影響力及最多會員數的國際新聞媒體組織。

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