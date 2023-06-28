路邊購倉鼠 杭女染恙蟲病 全身紅疹高燒 醫生：延診可致死

據浙江省衛生健康委員會的微信公眾號披露，近日杭州女子吳女士（化名）突然發燒，連續4天都沒有退燒，身體也從最初的小範圍皮疹，蔓延至全身和臉部，密密麻麻，看上去紅紫色一大片，臉部猶如紅肉火龍果果肉。在家人陪同下，吳女士到杭州市第一人民醫院求醫。

吳女士的症狀，令該院皮膚科醫生鍾劍波吃驚不已。「當了這麼多年醫生，患者臉紅腫成這樣的，還是比較少見。」經過全面查檢，醫生在她的腹股溝處發現了一塊焦痂，確定她是患上恙蟲病，應該是被恙蟲咬過所致。鍾劍波懷疑吳女士最近是不是去過戶外，可對方一再說沒有去戶外，出門也僅限於市區。

常見戶外鼠類寄生 可咬人傳染

恙蟲一般滋生在地勢比較低窪、潮濕和雜草叢生的地方，農村和戶外較多。醫生詢問她家中有沒有老鼠，吳女士稱家中比較乾淨，但最近養了一隻在路邊攤買的倉鼠。醫生判斷，罪魁禍首很可能就是買的倉鼠。

症狀似感冒無痛癢 可致器官衰竭

醫生指出，恙蟲病是由一種叫「恙蟲病東方體」的病原體引起的傳染病。是一種介於細菌和病毒之間的微生物，常寄生在鼠類身上。當恙幼蟲叮咬了老鼠之後，就會寄生在老鼠身上吸血存活。一旦恙蟲叮咬老鼠，幼蟲發育後其子代再去叮咬人類，就可能導致人類感染發病。環境較差的寵物繁殖場所比較容易傳播恙蟲。因此，購買倉鼠最好到有正規來源的場所購買。

資料顯示，每年6至10月是恙蟲病的高發季節，人被它叮咬之後，不會有痛或癢的感覺，初期症狀與感冒相似，會出現發熱、皮疹、淋巴結腫大等，但任其發展，會導致心、肝、腎衰竭，危及生命。

本月初，湖北襄陽丁女士就在野外被恙蟲叮咬，自行到藥店買軟膏塗抹，數日後發高燒被送院。2021年底，佛山張女士接觸流浪貓後，發病住進深切治療部，也證實是恙蟲病。

香港有數以萬計家庭飼養倉鼠當寵物，為預防動物疾病傳入，進口倉鼠須獲漁農自然護理署簽發的特別許可證，售賣方也須持有動物售賣商牌照。