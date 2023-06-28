陸軍機逼近毗連區 台國防部：倘入12浬將反擊

綜合中央社等台媒報道，台國防部昨上午又發布過去24小時內，再偵獲解放軍戰機8架次、軍艦6艘次，持續在台海周邊活動，其中5架次戰機還逾越海峽中線及其延伸線進入台西南空域。台軍表示已運用任務機、艦及岸置導彈系統嚴密監控與應處。

在本月24日，有19架次解放軍戰機在台海活動，其中8架次逾越海峽中線並抵近台灣24海里毗連區。毗連區又稱鄰接區，是為了行使必要的管制權而劃定的特殊海域。台灣的《領海及鄰接區法》規定，「領海為自基線起至其外側12海里間之海域」，「鄰接區為鄰接其領海外側至距離基線24海里間之海域」。

今年3月，對於大陸去年軍演曾逼近台灣毗連區，台國防部長邱國正曾發出警告，若對方突破24海里、進入12海里線內，台軍就會射擊。但邱國正稱，台軍一直都很節制，不發起「第一擊」。台灣傳媒指出，解放軍實質已突破海峽中線、台灣空域線，台灣空防只剩最後底線。

台下月軍演 徵民用機場起降

台軍39號漢光實兵演習將於7月24日至28日舉行，屆時空軍規劃於台東民用豐年機場進行戰備起降，同時進行整補演練。對此，國防部作戰及計劃參謀次長室聯合作戰計劃處長林文皇昨在記者會表示，徵用民用機場進行起降，有助於在台澎防衛作戰中提升戰機起降率、存活率。

羅傑斯率近年最大國會團訪台 商安全合作

美國聯邦眾議院軍事委員會主席羅傑斯（Mike Rogers, R-AL）昨率團抵台訪問3天，今天將會見台灣總統蔡英文。台灣總統府發言人Kolas表示，訪團包括9位跨黨派國會議員，是近年規模最大的美國國會議員訪問團，期盼透過此行，讓台美經貿伙伴關係與台美安全合作更為深化。