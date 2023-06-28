專家：盼借羅馬「開缺口」 撬動歐盟合作

經濟效益遜預期受壓歐美 促意國「退群」

對此，獨立學者柏文喜向本報分析，意當年加入「一帶一路」，是想借其獲取自身發展機會，透過加強與華關係博取後者更大市場。此次欲退出，除對「一帶一路」的經濟預期不佳外，亦是基於羅馬與G7、北約、歐盟國家的關係考量。在俄烏衝突等議題上，意不想因之與上述國家或國家間組織產生價值觀衝突。

柏認為，北京努力挽留羅馬，一方面是為維繫「一帶一路」能有更多發達國家參與，贏得西方國家道義支持，另方面也希望在與西方日益嚴峻的政治摩擦中，借力羅馬打開缺口，以此撬動與歐盟合作，削減美國施加的壓力。意較早響應「一帶一路」本身，已令其具有旗幟性之意義。若失去意，會造成本就缺乏西方支持且步入困境的「一帶一路」，繼續實施會更受阻，甚或導致其「虎頭蛇尾般無疾而終」，對北京近期面向歐洲的和緩外交努力亦會造成打擊。

柏指出，「一帶一路」在多地造成龐大壞帳，已觸發西方消極應對，未來實施推進或會更困難，惟北京出於化解國際外交僵局壓力，又不得不勉力繼續實施；柏認為北京未來或需要減緩「一帶一路」的實施節奏，「降低宣傳調門」，為自身減緩經濟壓力同時，也藉以降低對西方的心理衝擊。

明報記者 王聖辰