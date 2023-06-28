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劉建超訪意 爭工商支持續簽帶路 晤企業家非政治家 分析：京新挽留手段

【明報專訊】意大利近期多次表達考慮退出中國「一帶一路」計劃，中共中央對外聯絡部部長劉建超周日（25日）率團訪問羅馬，被指遊說意方續簽合作。身在米蘭的劉建超強調，中意簽署「一帶一路」合作諒解備忘錄是一個正確的決定，希望兩國企業家堅定信心。

中聯部官網、中國駐米蘭總領事館消息，劉建超周日在米蘭與意大利工商企業界代表座談，意大利中國理事會基金會（ICCF）主席波塞利（Mario Poselli）及20多間企業負責人參加。ICCF去年由「意大利中國基金會」和「意中商會」合併而成。

稱堅定戰略伙伴信心 建國際合作榜樣

劉建超在會上表示，中意簽署「一帶一路」合作諒解備忘錄是一個正確的決定，既着眼當前，又放眼未來，有助於兩國提振合作信心，走出一條具有戰略性、前瞻性、互利性的合作道路，為世界各國建立合作伙伴關係網絡樹立榜樣。希望中意兩國企業家堅定信心，不斷開拓，合作共贏，推進中意全面戰略伙伴關係行穩致遠。

意工商界：堅定支持續簽「一帶一路」

意大利工商界人士則指，中國不僅是意企業投資興業的巨大市場，也是意企業進入亞洲的戰略基地。又在會上表明「堅定支持意中兩國續簽『一帶一路』合作文件」。

對此，意大利「蟻報」（Le Formiche）周一（26日）分析指，劉建超與意大利的企業家會面，而非與政治家會面，這可說是北京為阻止羅馬離開「一帶一路」最新嘗試做法之一。該文稱，「信任」是北京官員最近常向意大利參與對談者重複的詞，北京正努力警告缺乏信任可能導致的後果。劉建超像早前中國駐意大利大使賈桂德一樣警告羅馬，續簽「一帶一路」是正確的選擇，否則會抑制兩國間在許多領域的合作熱情。

G7唯一「帶路國」 美屢游說退出

華大使：倘退出將成兩國「主要障礙」

意大利傳媒Rai News在21日引述賈桂德表示，若「一帶一路」合作年底無法續約，將是兩國交流的「主要障礙」。賈桂德23日接受意大利新聞網Fanpage專訪時也指，倘意國貿然決定「退群」，無疑將釋放負面信號，會對意大利形象、可信度和合作預期造成相當不利影響。

意大利在2019年孔特（Giuseppe Conte）擔任總理時，與中國簽署了關於共同推進「一帶一路」建設的諒解備忘錄，成為首個、也是唯一加入「一帶一路」的七國集團（G7）成員。惟簽署持續五年的合作協議後，幾項重要基礎設施項目至今近無進展。榮鼎集團（Rhodium Group）數據顯示，中國在意直接投資從2019年6.5億美元，下滑到2020年2,000萬美元和2021年3,300萬美元。

彭博社上月報道，美國一直在游說意退出「一帶一路」，因擔心北京經濟報復，意現任總理梅洛尼（Giorgia Meloni）的外交顧問還在討論細節與時間點。英國《金融時報》上月則報道，意計劃與華就退出「一帶一路」會談，惟強調仍尋求與北京保持友好關係。

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