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美控華企偷運芬太尼原料 中方批「釣魚執法」

【明報專訊】針對美國以涉芬太尼（fentanyl）問題為由宣布起訴中國企業一事，中國商務部美大司昨（26日）批評美方「釣魚執法」，是典型「單邊霸凌行徑」，中方將堅定維護中國企業合法權益。中國駐美使館發言人前天亦表示，已向美方提出嚴正交涉和強烈抗議。

商務部指一貫厲行禁毒

據商務部網站昨發布消息，商務部美大司負責人以答記者問的形式回應。負責人說，中方一貫厲行禁毒，在全球範圍內率先整類列管芬太尼物質，為防範芬太尼非法製販及濫用發揮了重要作用。負責人批評美方採用「釣魚執法」方式，非法獲取所謂「證據」，起訴中國企業，是典型的單邊霸凌行徑。中方對此堅決反對，強烈譴責，並將堅定維護中國企業合法權益。

此前，美國司法部在23日以非法販運用於製造芬太尼的化學品為由，對4家中國化學製造公司和8名中國公民提出刑事指控，並已逮捕2人。

中新社報道，中國駐美國大使館發言人前天回應時表示，美方執法人員在第三國採用釣魚執法誘捕中國公民，並悍然起訴中國實體和個人，嚴重侵害有關企業和個人合法權利，中方對此予以嚴厲譴責。駐美使館已向美方提出嚴正交涉和強烈抗議。

發言人指出，美方口口聲聲希望與中方恢復禁毒合作，卻又對中國公司和個人「長臂管轄」，連續實施制裁、起訴、通緝甚至誘捕，企圖混淆視聽、誤導公眾、轉嫁責任。中方敦促美方停止甩鍋推責，停止對中方抹黑攻擊，立即撤銷對中方禁毒執法機構的制裁，停止以涉芬太尼為藉口制裁、起訴中國企業和公民以及實施懸賞誘捕和任意拘押，立即釋放非法抓捕的中國公民。

相關字詞﹕商務部 中美關係 芬太尼

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