習：共青團形象煥然一新 加強政治引領青年

5年一次的共青團第19次全國代表大會本月22日閉幕。當天下午共青團19屆一中全會舉行，選舉產生新一屆團中央領導機構，阿東為團中央書記處第一書記。

新征程黨中心任務展工作

新華社報道，習近平首先表示，中共十八大以來，黨的青年工作取得了重大成就、發生了深刻變革，黨對共青團和青年工作的領導全面加強，團的立身之本和政治之魂更加牢固，共青團工作的方向任務更加明確，在廣大青年群體中的形象煥然一新。

習近平指出，黨中央對團中央新一屆領導班子寄予厚望。習近平強調，共青團作為黨的助手和後備軍，必須緊緊圍繞黨的二十大確定新時代新征程黨的中心任務來開展工作，把住方向，奮發有為。

敢刀刃向內 從嚴管團治團

在講話中，習近平指出，要着力加強對廣大青年的政治引領；要加強對廣大青年的理想信念教育，引導廣大青年樹立共產主義遠大理想，堅定中國特色社會主義共同理想，堅定聽黨話、跟黨走的政治信念。此外，要順應全面從嚴治黨的要求，堅持問題導向，敢於刀刃向內，縱深推進團的改革，全面從嚴管團治團。