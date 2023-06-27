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柯文哲：現不可能擔任郭副手

【明報專訊】外界關注鴻海創辦人郭台銘會否獨立參加台灣2024總統大選。台灣民眾黨總統參選人柯文哲昨日表示，現階段不可能擔任郭台銘副手，之前稱「退選要有理由」是謙虛說法。

中央社報道，柯文哲昨上午接受「POP撞新聞」節目專訪，對於郭台銘最近有迹象加入總統大選，是否評估過郭台銘可能成為第3名對手；柯文哲表示，郭台銘之前話講這麼滿，現在要怎麼轉彎。

至於若郭台銘獨立參選總統，是否衝擊民調，柯文哲表示，他與郭台銘的支持度有互相重疊，但所有總統參選人的民調都會掉，只是看誰掉得多、掉得少。若郭台銘參選，柯是否可能擔任副手；柯文哲表示，現階段不可能。對於先前上節目稱「退選要有理由」，他說這是謙虛的說法，且民眾黨都已提名。

指陸重要經濟體

台需規範非斷來往

對於近日引起交鋒的服貿議題，柯文哲強調，大陸是重要經濟體，台灣需要的是規範而不是不與大陸來往。民進黨總統參選人賴清德的戰略是脫鈎，但這是喊口號喊太多，像他當醫生比較久，會面對真實的世界，且常處理臨牀問題，邏輯會不一樣。

料奪8席不分區立委

立委選舉佈局方面，柯文哲證實曾想過找前時代力量立委黃國昌擔任民眾黨不分區立委，也提到黃對司法改革有想法，當法務部長沒有問題，但個性太衝，有時候需要踩煞車。柯文哲曾預估民眾黨將獲得8席不分區立委，他重申，8席是基礎線，會努力往上推；民眾黨不會提名很多區域立委參選人，因為打仗需要錢，且「一將難求」。

相關字詞﹕台灣大選 民調 柯文哲 郭台銘

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