美媒：京摸底美卿 爭台選合作 陸官「擔憂」參選人賴清德 布林肯稱「不支持干預」

暗示賴恐惡化台海局勢

《華爾街日報》引述知情人士報道，稱北京嘗試了解華盛頓對台灣選舉的興趣。該知情人士稱，大陸官員暗示，台灣副總統賴清德的政治立場可能會加劇台海緊張局勢，進一步損害華府和北京的關係。賴清德曾自稱是「務實的台獨工作者」，北京認為他是「台獨」陣營的一員。

報道指出，大陸官員顯然希望能夠爭取美國的合作，他們提到2003年時任美國總統小布殊如何向另一名台灣總統兼民進黨領導人陳水扁發出警告。陳水扁的政策當時威脅到台海現狀。

上述知情人士說，在上周的會晤中，大陸官員問布林肯，對於定於明年1月舉行的台灣選舉的結果，美國是否有既得利益，美國人是否將民進黨視為朋友。知情人士稱，在回答這些問題時，布林肯重申美國政府的立場，即在台灣選舉期間，美國將不偏不倚，不支持對選舉過程進行任何干預。

《華爾街日報》引述知情人士透露，大陸方面關於台灣問題的提問，是布林肯兩天訪華行中一個主要的討論點。這突顯出台灣在多大程度上處於美國和中國大陸緊張關係的中心。此外，知情人士說，美國和台灣官員正討論賴清德今年夏天可能進行的訪美之行，以便讓他更直觀地熟悉與美國的合作。 一種可能性是，如果賴清德在8月參加巴拉圭新總統的就職典禮，他將在美國過境停留。巴拉圭是台灣僅存的13個友邦之一。

回應「習獨裁者」論

布林肯：拜登代表我們

美國總統拜登本月20日在加州一場活動上以「獨裁者」（dictator）稱呼國家主席習近平，該言論引起北京強烈不滿，直斥是「公然的政治挑釁」。「美國之音」報道，日前才與習近平在京會面的布林肯，周日（25日）上電視專訪節目時對此進行回應，稱拜登總是坦率地說話，且後者「代表我們所有人」。

報道指，布林肯周日在美國哥倫比亞廣播公司（CBS）的節目中稱拜登總是坦誠直接地說話，並表示「他說得很清楚，並代表我們所有人說話」。布林肯也提到，此行訪華主要目的，是為兩國關係帶來更大的穩定性，北京有義務負責任地管理這種關係，以確保雙方之間的深刻分歧不會演變成衝突。

布林肯又透露，這次訪問期間，他還向北京表達一件事，就是「我們將繼續做一些你們不喜歡的事情，說一些你們不喜歡的話，就像你們無疑會繼續做和說我們不喜歡的事情」。

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