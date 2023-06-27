八方來客：香港馬會助杭州發展馬產業

浙江省主辦的2023港澳‧浙江周活動開幕式，浙江省委書記易煉紅率領杭州、寧波、嘉興和金華等市和省委省政府各職能部門負責人參與，行政長官李家超出席。這次活動為期5天，迄今共收集到簽約項目77個，總投資約80億美元（約626億港元）。其中投資類項目52個，涵蓋新能源、生物醫藥等多產業。

開幕現場簽署的馬術運動合作備忘錄，提到浙港支持香港賽馬會在杭州探索建立相關發展平台，支持杭州市發展全國性的馬匹體育運動及「相關產業」。另外，探討現有場地桐廬馬術中心的亞運會賽後利用方案及挖掘其他現有場地潛在用途，以形成可持續營運模式。此前，賽馬會已與杭州簽署合作協議，為杭州亞運馬術比賽提供技術支援。

同場還有香港與浙江政府簽署共同推進高質量發展合作協議，浙江教育廳、商務廳也在現場分別與香港教育局、投資推廣署簽署合作備忘錄；另有22項浙港合作項目集體簽約。其中，教育合作將聚焦高等教育、職業教育、學前教育、姊妹校建設、國情教育等重點領域，進一步提升合作水平，互學互鑑，推動浙港兩地教育協同發展，培養愛國青年，促進民心相通。

文：孫小明