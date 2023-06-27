網約車升門檻迎亞運 杭州列續航里程車價要求 老破小止步

《杭州日報》報道，杭州現有網約車平台企業43家，每日6萬多輛網約車接單近100萬單，將為該市9月舉行的亞運會提供服務。杭州市政府辦公廳及市交通運輸局25日印發公布《網絡預約出租汽車經營服務管理實施細則》、《網絡預約出租汽車車輛技術標準》兩份文件，並在7月17日起正式實施。

據新修訂的「技術標準」，申請用於網約車的車輛，須有杭州市機動車號牌的七座及以下乘用車，登記使用性質為「預約出租客運」；為出廠新車，且符合工信部的相關車輛要求；軸距不小於2.7米，行李箱容積不小於400升；綜合工况續航里程不少於400公里（換電式純電動汽車除外）的新能源純電動汽車，或車輛購置的計稅價格在15萬元以上的非新能源純電動汽車。

行李箱最小400升 須裝衛星定位

另外，車輛還須安裝符合標準的有行駛記錄功能的車輛衛星定位裝置和應急報警裝置等，並接入道路運輸監管平台。

據「潮新聞」報道，在內地電召網約車時，經常會遇到幾個人出行，後備箱幾個行李箱放不下；車太小，後排坐3個人就擠迫；跨城市長行程，半路要充個電，有的司機不敢去的情况。

杭州市交通運輸局負責人表示，作為杭州市的士汽車行業迎亞運服務大提升專項行動的重要配套措施，新政能夠推動網約車行業車輛提檔升級、更新換代，促成「老破小」運力加快退出市場，為市民提供更美好的出行體驗。而新出台的「技術標準」和「實施細則」，首先就是車更新了，行李箱更大了，跑得更遠了，出行更方便了。

官方的「政策解讀」顯示，調整車輛參數標準，是防止大量老舊低檔二手車湧入該市申辦網約的士運輸證，造成資源浪費、市場亂象等 ，確保網約的士、巡遊的士標準統一、公平競爭，同時為採用換電模式新能源汽車留出政策空間。