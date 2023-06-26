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涉性騷擾秘書 台駐泰代表被炒

【明報專訊】台外交部前天晚間證實，駐泰國代表莊碩漢（圖）因涉性騷擾事件，第一時間要求莊碩漢辭職。莊碩漢昨日發聲明表示，希望在接下來申訴調查中，能有讓他更充分陳述的機會。

莊碩漢曾任台考試院下轄銓敘部（掌理人事政策及制度）政務次長、台行政院發言人、僑務委員會副委員長等職，並曾擔任民進黨立委，2017年1月任外貿協會副董事長，2020年1月16日轉任台北世界貿易中心董事長。在上任駐泰代表不到一年日前即請辭，當時台外交部稱他是基於個人因素請辭。

由於前駐菲律賓代表徐佩勇今年4月才因疑似涉性騷擾調職，因此駐泰人事異動，被外界質疑是否與近期的#MeToo反性騷擾運動有關。

台外交部前晚證實，接獲駐泰代表處疑似發生性騷擾事件通報，立即展開調查，經初步查證屬實，基於「零容忍」的最高標準，在第一時間要求莊碩漢辭職。

車內拉手半個鐘 莊：懇談鼓勵

「中時新聞網」報道，性騷擾發生在去年底，台外交部一名資歷甚淺的女秘書陪同莊碩漢去泰北時，在車內被莊拉手約30分鐘，莊還稱其很可愛，之後秘書又被叫去房間審行程，但她堅持未進，之後因恐懼求助長官，但長官不知如何處理，仍讓秘書陪莊4天3夜。

莊碩漢聲明表示，當天車上有司機，他在車上談及當事人的工作表現多做肯定，在懇談握手鼓勵時，如果握手造成不舒服，他深感抱歉；若在車上有任何踰矩行為，司機都看得到，歡迎司機作證。莊表示，他已辭職，但將配合調查。

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