郭台銘頻訪地方 侯友宜選情逆風 藍營添隱憂 郭或獨選換侯聲起

郭台銘6月21日參加南投縣議長何勝豐的午宴，南投縣長許淑華和藍營地方要角齊聚；次日端午節又「合體」苗栗縣長鍾東錦、前縣長徐耀昌、議長李文斌，參加在苗栗竹南慈裕宮的媽祖遶境起駕儀式。郭台銘落選後的下鄉「感恩之旅」和泛藍縣市長、議長互動緊密，被視為獨立參選「起手式」。

國民黨前立委邱毅稱其「有八成可能獨立參選」；徐耀昌更公開表態，如果郭有參選意願，會「義無反顧支持」。郭台銘本人被問及相關問題，則是微笑沒有回應。不過他在南投時表示「這四年希望有機會能為大家服務」，更傳出要建智庫、輔選區立委。

挺侯大會下周日啟 郭現身否未知

選情逆風的侯友宜本月23日走訪桃園，首場行程由國民黨主席朱立倫、桃園市長張善政陪同，前往楊梅錫福宮參香。由藍營台北市黨部主辦的首場「挺侯大會」下周日（7月2日）登場，作為首場重量級造勢會，台灣前總統馬英九、台北市長蔣萬安、台北前市長郝龍斌等國民黨領導參加，據報也邀請上屆總統參選人、前高雄市長韓國瑜出席。郭台銘屆時是否現身，則仍是未知數。

對此，侯友宜僅表示所有人都要努力、團結在一起。對於「柯郭配」（民眾黨柯文哲、郭台銘）民調，他回應什麼配都不重要，重要的是能和人民凝聚，讓台灣往前走；又認為「每個人都有好朋友，可以談共同的想法和理念」，相信郭和他都為守護台灣，會凝聚所有共識。

柯文哲民調反超 副手人選矚目

近日台灣「#MeToo」風暴重創民進黨選情，侯友宜主政的新北亦爆出幼稚園餵藥風波，暴露其兼顧市政和大選力不從心。民眾黨總統參選人柯文哲，則因「無事發生」而民調反超。談到自己支持度獲得第一，柯文哲自嘲「過去一個月我做了什麼？我什麼都沒做！是他們都往自己身上砸拳」，藍綠一下餵藥案、一下性騷擾，「我什麼都沒做，對手自己倒下去」。

代表「白色力量」的民眾黨尚屬新黨，柯文哲的副手人選亦受到關注。台灣民意基金會上周公布即時民調，結果顯示有近半數（49.6％）民眾不樂見「柯郭配」，比樂見（8.4％非常樂見，25.2％還算樂見）多出16個百分點。台灣民意基金會董事長游盈隆表示，民調透露了一個微妙信息，多數人對「柯郭配」持保留態度，「但仍有超過三分之一的人樂見這樣的發展」。

親綠台媒：

連署門檻高 郭獨選機率低

親綠《台灣時報》評論指出，很多國民黨要角表示堅定支持侯友宜，事實上沒有靠向侯友宜。侯的團隊素來與國民黨切割，並沒有轉換到總統參選賽道；且藍營的架構已裂解，不容易合作。該評論又分析，郭台銘獨立參選的機率相當低，因為連署門檻很高，「這一關相當艱難，組織龐大的團體才有能力動員人去連署，而國民黨內支持郭台銘的人又不方便公開幫他連署」。而郭台銘若獨立參選，「叫苦的該是柯文哲」，因為藍營不喜歡侯友宜的選票會流向郭台銘而非柯。

朱立倫：換侯自毁長城 絕無可能

對於總統參選人「換侯」（換走侯友宜）呼聲，國民黨主席朱立倫公開表示，侯友宜最近確實遇到問題和困難，要重新整隊出發，但「換侯絕無可能」，這是自毁長城。在2015年的「換柱」風波中，時任黨主席朱立倫替換洪秀柱，出戰2016總統大選，結果慘敗給蔡英文。

明報記者

（觀台灣察）