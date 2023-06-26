中石油原副總受查 年內落馬中管幹部增至24人

中新社報道，公開資料顯示，徐文榮生於1961年6月 ，教授級高級工程師，博士研究生。其曾在石油地球物理勘探局、東方地球物理勘探、中國石油天然氣集團公司、中油國際工程及中國海運（集團）總公司等與石油相關的國企任職。

2016年1月，徐文榮履新中國石油天然氣集團公司副總經理、黨組成員，同年5月被聘為中國石油天然氣股份有限公司非執行董事，同年11月任中國石油天然氣集團公司副總經理、黨組副書記。2020年9月，徐文榮受聘中央企業專職外部董事，同年12月起任中國第一汽車集團外部董事，次年1月起任中國建材集團外部董事，2021年5月起任中國建築獨立董事。

今年2月，官方通報，經研究免去徐文榮的中央企業專職外部董事職務；徐文榮不再擔任中國第一汽車集團、中國建材集團外部董事職務。今年5月，中國建築發公告稱，因年齡原因，徐文榮申請辭去公司獨立董事及董事會專門委員會的相關職務。