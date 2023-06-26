「需求降」韓航空公司停飛部分中國航班

韓外長：無理由與華反目

韓聯社引述行業消息人士稱，大韓航空將從今年8月1日至10月28日暫停金浦—北京航線。大韓航空也將從8月9日至10月28日暫停從金浦往返廈門的航班。韓亞航空將從7月6日起，暫停金浦至北京的航班，並從7月8日起暫停仁川—深圳的航班，從仁川往返西安的航班則已從6月20日起暫停。韓亞航空將在10月28日恢復所有暫停航班。

大韓航空與韓亞航空解釋，「中韓航線需求並未在疫後復蘇，且中國仍封鎖赴韓國的團體旅遊，而韓國人赴中國旅遊需求亦未完全恢復」。韓媒則分析稱，此舉對中韓關係來說是一個「壞消息」。

近期因中國駐韓大使邢海明被指批評韓國的外交政策，而令中韓關係趨於緊張。邢海明本月早些時候會見韓國在野黨黨首李在明時，呼籲韓方在處理對華關係時能擺脫外部因素干擾，又稱30年前就有人唱衰中國，拋出所謂的「中國崩潰論」，30年後，中國用實打實的成就證明了那些人的錯誤，「現在賭中國輸的人今後一定會後悔」。

邢海明言論被青瓦台解讀為對韓國外交政策的指摘和貶低，韓國總統尹錫悅直指邢的言論令韓國人不高興，事件在中韓之間引發一場互相召見大使的外交風波。

韓外長朴振昨表示，本着互尊互惠的精神推動韓中關係成熟健康發展，是尹錫悅政府的基本立場，但他就中國駐韓大使邢海明此前作出涉韓發言引發爭議一事重申原有立場稱，那是違背外交官本職的行為。