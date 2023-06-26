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充電玩iPhone 遼少女觸電趾焦截肢 蘋果：充電器非原裝不負責 銷售方：只能再賠一個

【明報專訊】遼寧瀋陽近日發生一宗手機充電意外事故。當地一名女孩在給自己的iPhone 13手機充電時遭到「電擊」，導致內臟受損面臨截肢。手機銷售方和蘋果官方事後皆拒擔責任，蘋果公司稱事主沒有使用原廠充電器釀禍，銷售方則稱充電器屬贈品，只能再賠消費者一個，事件引起網絡討論。

遼寧廣播電視台節目《大海熱線》報道，瀋陽一名17歲楊姓少女在「支付寶」中的「愛享租」小程序購買了一部iPhone 13手機，近日在邊充電邊玩手機時「被電擊」。

電擊40分鐘 內臟受損血管不通

據該少女憶述，她當時邊充電邊玩手機，一隻腳搭在暖氣片上，突然感覺全身無法動彈。手機隨後掉在身上，感覺整個身體就像抽筋，自己還有意識，眼睛還能轉。其手機變為焦黑並且表面熔化。

事故造成女孩身上多處受傷，內臟受損，面臨截肢。醫院畫面顯示，少女的腳趾及腿部均呈現焦黑。經院方診斷，由於電擊時長達40分鐘，電流在女孩身體持續游走，對各臟器功能傷害非常重，十趾已碳化。女孩家長表示，女兒雙腳10個腳趾全都保不住了，胸部受傷嚴重需要植皮，大腿血管已不流通，需要做幾次手術。她母親說，「孩子在外人面前表現得樂觀堅強，其實晚上一個人時經常偷偷哭。」

充電器廠商失聯 曾涉質量問題違法受罰

「極目新聞」報道，據「天眼查」App風險信息顯示，涉事充電器的生產廠家深圳市紀業電子科技有限公司，成立1年左右，今年1月和3月曾分別因產品質量違法行為，兩次被深圳市市場監督管理局龍華監管局罰款，5月被列入經營異常名錄，目前已失聯。

對於事故，手機廠商和銷售方均拒絕擔責。蘋果官方客服人員表示，安全團隊發現少女使用的並非蘋果原裝適配器，手機有（生產）序列號，應該沒問題，「如果是第三方導致的問題，挺抱歉的，Apple這邊不會提供硬件服務或是賠償，讓她找銷售方作進一步處理」。

銷售方義烏海燁電子有限公司的工作人員則強調，iPhone 13本身就沒有原裝充電器，女孩訂單中的是「包郵附贈」產品，只能再賠償一個充電器給消費者。該工作人員還認為，蘋果公司應承擔其他賠償責任。

蘋果公司2020年起以環保為由，取消了銷售手機隨機附送充電器。iPhone新用戶只有另外購買蘋果原裝充電器，或是購買第三方品牌充電器，因為售價較低，不少人通常會選擇第三方充電器。對於此次事故，有網民表示，「蘋果不送充電器的問題來了」。

律師：充電器非無償送屬銷售 可索賠

對此，有律師認為，儘管商家主張充電器是贈品，但這種贈與是附條件的，所附條件是以盈利為目的，而不是無償贈送。充電器本質屬於銷售商品的一部分，消費者可同時向生產者和銷售者主張賠償。另外，這款充電器本身也可能存在一些安全隱患，可以向生產企業索賠。

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相關字詞﹕事故 電擊 充電器

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