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拉薩前市長副市長受查 兩藏族幹部同日被查 共事逾6年

【明報專訊】西藏自治區首府拉薩掀起反腐行動，中紀委前日（23日）連續通報兩名藏族幹部「落馬」消息，分別是前拉薩市長果果、前拉薩副市長林生，兩人曾共事逾6年，而在他們之前，拉薩已有多名官員「落馬」。

中紀委網站援引西藏紀委監委消息，接連通報兩則幹部被查消息，包括西藏市場監督管理局原黨組書記果果、拉薩市人大常委會副廳級幹部林生涉嫌嚴重違紀違法，分別接受西藏紀委監委紀律審查和監察調查。

其中，現年55歲的果果是拉薩墨竹工卡縣人，一直在本縣、市任職，曾任拉薩團委副書記、拉薩文化局副局長、拉薩旅遊局長、拉薩尼木縣長、拉薩副市長等職，2016年任拉薩代市長，次年真除。果果在2022年底調任西藏自治區市場監督管理局黨組書記、副局長。

另一被查的林生（59歲）則是警察出身，曾任拉薩公安局副局長、政法委副書記，2009年轉任墨竹工卡縣長，2015至2018年任拉薩副市長，與果果是上下級關係。2018年5月，林生調任拉薩市人大常委會副主任。

反腐初期西藏少被查 近年增

內地2012年掀起反腐倡廉運動初期，西藏一直少有幹部被查，不過近年有所增加。此前，拉薩已有多名官員「落馬」，包括本月3日，拉薩當雄縣委書記姚俊亮、堆龍德慶區長米瑪次仁雙雙被查。

去年11月，拉薩布達拉旅游文化集團原黨委書記兼董事長達瓦平措被查，同年6月，拉薩城建投原副總經理方民受查。

現任市長漢人 打破數十年傳統

值得一提的是，2022年12月接替果果當選為拉薩市長的，是北京援藏幹部王強（漢族），打破文革結束以來一直由藏族人擔任拉薩市長的傳統。

與果果同齡的王強是江西人，他於廣州求學，曾在廣東、國家農業部、貴州任職，2002年起在北京市工作，曾擔任朝陽區委辦公室副主任、北京市委研究室副主任等職，是領導「身邊」秘書和智囊。

翻查官方簡歷，王強與前北京朝陽區委書記、前北京常務副市長李士祥的履歷重疊。李士祥2018年被查，2019年6月受審、11月被以受賄罪判監10年。王強則在2019年7月成為北京援藏幹部，擔任拉薩常務副市長。

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