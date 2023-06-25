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統租濫觴地 元芬迎青年

【明報專訊】深圳統租如何操作，模式是否成熟至足以全面推廣？深受外界關注。本報記者上周前往統租開端之地，早在2018年就成為政策試點的龍華區元芬村探訪，發現當地改造後的「青年社區」成為了「統租改造」的樣板，今年以來被政府大力推廣。

禁明火煮食 有29元自助午餐

踏入元芬村村口，一眼便看到色彩明快的樓體，穿插在低矮的老村房中間。標榜打造「新青年社區」的元芬村，飯堂、咖啡室、健身房等配套設施俱全。村內有迎合年輕人需求的咖啡館和數個社區食堂，其中一家飯堂主打「29元自助午餐」，菜品、飲料任選。有居民透露，公寓對煮食有限制，不允許明火煮食，因此剛畢業的青年對公共飯堂有一定需求。

元芬新村總人口約2.5萬人，外來人口佔高達98%。五年前，經當地社區與元芬新村股份公司牽線，深圳願景微棠商業管理有限公司被引入元芬村，參與城中村的整治改造。採用「政府主導、社區協同、企業運營」的運營模式。

今年4月，新華社曾報道，經過改造升級後，這一設施落後的城中村成為乾淨整潔且現代化的新青年社區。村內統租的樓棟90多棟，佔總數逾三成。業主依然擁有房屋的所有權，不參與管理，只按約定收取固定房租。

單位1劏8 10平米月租1400

微棠的小程序顯示，元芬村的單間月租1299元起，一房一廳1869元起；比同地段的居民房貴數百元。單位「拎包入住」，配有空調、洗衣機等，設24小時安保服務。

記者預約看房後，發現城中村房原本多是一層一戶的格局，被改造成一層多戶，「有的一層有八個單位」，管家介紹道。記者被安排看的一個約10平方米的小單間，內部明顯沒有煮食的空間和設備，空間佈局一眼盡覽，相對壓抑，月租1400元。

深圳大學本屆畢業生李小姐是新入住微棠的住戶，她和室友居住的一房一廳月租加上管理費、網費共2750元，簽了一年約。她表示，近地鐵站的單位「基本都這個價格」，但微棠好在是水電按照「居民用」收費標準，收費透明，「像電費是0.75元每度，外面很多都收1.5元」。此外，學生比較看重安全，「這邊有24小時安保監控」，自修室等設施頗適合考研青年，累了還能去健身房。

低收入戶外流 年輕客取代

據微棠去年披露給街道辦的數據，該村住戶人口平均年齡25.8歲。《南方農村報》曾報道，隨着該村附近家具工廠外遷，低收入群體外流，租客逐漸變成了來自南山、羅湖的年輕人。

村內的深圳原住民戴先生表示，原先許多家庭住戶住在村內，計劃開展後很多人搬走，現在一層樓間了五六套房，單位空間變小了，「很多外地家庭住戶不喜歡，租了微棠之後又搬出來。」他表示，很多人一開始想不通微棠怎麼盈利，但後來發現微棠調整了佈局，面積變小，單位變多。

原住民：市容改善人流變少

戴稱，現在租客基本以初入社會的單身青年為主，「我們本村人也不太喜歡（改造後），感覺人流變少了，整個村沒有以前熱鬧」。但他認為，統租有利有弊，在微棠進駐後，村子路面環境變得乾淨，市容管理較原來嚴格，例如不能掛橫幅、不能在街上擺東西等。

（中國專題）

相關字詞﹕微棠 深圳統租 元芬村

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