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專家：國企介入助抑租金 統租會續推

【明報專訊】深圳此次的城中村統租，基本模式是「政府主導、市場參與」，由政府旗下的國企、以及一些相關配套的企業來實施。有專家向本報指出，國企介入能平抑租金上漲；南山區政府此次操作過急，相信有關計劃未來會繼續推行。

二房東分杯羹致租金漲

早在2017年，著名房企深圳萬科曾啟動過類似計劃，以略高於市場價租金從農民房業主手中將房屋租下，再經過改造，移交給萬科旗下的長租公寓品牌營運。不過計劃最終失敗，外界認為「租金太貴」是原因之一。

國家高端智庫CDI研究員宋丁指出，萬科是按照市場化來盈利，並非政府主導。而現在統租由國企參與，有政府的投入支持和補貼，相信能有效平抑城中村的租金。

但在實際操作過程中，近期一些統租城中村出現租金上漲的情况。宋丁認為，在龍華元芬村的物業管理權中，原業主佔20%、私人私企二房東佔40%，安居微棠40%，「出現波動主要是二房東和原業主，他們聽說有國有企業要接管，所以也要漲」，而安居的租金則比較穩定。

深圳市住建部門早前指出，改造後的房源，單套租金與改造前基本持平，個別房源的漲幅原則上不會超過原有租金10%。

「動作快點，力度大點」出事

對於統租在深圳的前景，宋丁表示，在白芒村一事上，南山區政府所屬國企操之過急。此前龍華元芬村改造一直穩步推進，但近期政府希望總結經驗，「動作快一點，力度大一點，沒想到一快一大，問題就出來了」。尤其是當前經濟形勢不太好，市民就業、收入問題較大，對改造十分敏感，就發生了近期的輿論壓力。

宋丁相信，市政府的計劃不可能因為階段性的震盪停止，未來會繼續進行，只是近期輿論壓力大，需要調整和疏導有關問題。

國家近年要求加快發展保障性租賃住房，宋丁指出，各地還是要因城施策，全國其他地方跟深圳不同，例如深圳六成多的人口都住在城中村，規模是全國最大，「例如廣州城中村就遠沒有深圳的規模，國有組織掌控的力量也比較大，要推行政策也較容易。」

（中國專題）

相關字詞﹕深圳統租 城中村

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