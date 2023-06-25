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深急統租觸礁 醞釀5年新模式惹議 城中村租金漲房型改 民工家庭被外流

【明報專訊】深圳早前發生的城中村「統租風波」，讓一項醞釀了5年的公共房屋政策，重受外界聚焦。本報記者近日深入「統租」開端元芬村調查現狀，探訪觸發抗議的白芒村等擬統租村，發現政策利益攸關方眾多，急於求成極易觸礁，能否為全國城市住房政策提供新思路尚不可知。外界還觀察到，這項明言為解決新市民、青年群體住房問題的統租新政，旨在保持城市活力，也直接導致家庭租戶、低收入民工「自動外流」。

城中村是眾多外地勞工到深圳後的「第一落腳點」，深圳市政府近年計劃推動城中村改造整治，早前在南山區白芒村觸發爭議，引起「變相驅趕低端人口」、「換血」揣測。記者走訪當地以及其他「統租村」，發現統租工作啟動後，村內或附近的租金已上漲，有來深謀生多年的商戶和租客感到迷茫，萌生離意。

國企收房改造 改善新市民住宿

所謂統租，意思是由國企統一收儲城中村房源進行改造升級後，進行出租，房東不參與管理，只按約定收取租金。這項「城中村保障性住房規模化品質化改造提升」工程，是政府保障性租賃住房的一環，本意是為了解決來深建設者的住屋問題。

早起引起爭議的白芒村，位於南山區西麗街道，距離最近的地鐵站近6公里，交通不便，但為兩萬多名外來人口提供了容身之所。

「我們一下子也不知道怎麼辦。」在村裏擺攤售賣涼皮的張女士說，此前接到房東通知，要求她六月底前搬走。張和丈夫近日為房子的事情煩惱，早上9時半出發去看房子，下午回來準備擺攤。他們發現，附近陽光、麻墈等村的房源普遍漲租，一房一廳漲了300元（人民幣，下同）。加上因需求突增，許多房子已經被租了，「想着實在不行的話，回老家貴州算了。」

暫緩推統租 舊居民：早晚要走

此前白芒村搞統租「逼遷租客」引起輿論關注後，官方6月5日宣布該村統租簽約已經暫緩。村裏原本掛了許多統租的宣傳橫額，近日也已拆下。雖然如此，但張女士的房東已簽約，現在着她「盡量搬走」。讓她頭痛的是，孩子才剛上小學一年級，「如果上六年級還好一些」。

在許多民居門前，貼有一封西麗街道辦的「致居民朋友一封信」，其中提到，將對願意搬離的居民提供補助。不過據一些居民反映，有無補貼端看房東人品，也有許多街坊表示暫緩只是暫時，「早晚都得走」。

有調查顯示，白芒村有80多棟村屋簽約，簽約率僅12.5%。未參與統租計劃的房東陳女士表示，白芒村與其他村不同，許多家庭的小孩在此上學，因此反對聲音大。統租事件後，搬走的人很多，「來問詢租房的人也少，覺得村子早晚被統租，被嚇跑了」。

陳女士稱，自己和村內大部分的房東一樣，仍在觀望統租的具體執行情况，「想看看第一批到底怎麼搞」。對於統租計劃，她形容資訊模糊，自己頗迷茫，「比如你讓人家走，到底幾個月趕？給搬遷費的話，我們也沒拿到錢，涉及到孩子上學的問題，也不敢隨便趕人家走」。

近年人口暴增的深圳，提出十四五（2021至2025年）籌集60萬套保障性租賃住房，疫後為追落後，今年指標提高，而捷徑就是收編現成的城中村出租房。網上流傳一份即將統租的城中村名單，涉及全市104個城中村。

謀收60萬套房 補保障房缺口

根據名單，記者走訪位於南山區的平山村，街道行人甚少，有些冷清。許多民居已完成交房工作，多座樓宇的改造工程已如火如荼進行中。

儘管在白芒村引起爭議後，市住建局表示，城中村改造由政府主導，租金以不漲為原則。但在平山村，附近租金已率先漲了一波。

進駐平山村5年、經營土豆粉生意的蔣女士表示，在統租後，平山村未統租的房子租金也水漲船高，「我們最近也漲了400元」。蔣稱，不少打工人跑到關外的龍華或龍崗，也有人到了東莞做生意。「我在這租一房一廳，得3400元」。她兒子到龍華落腳，同樣是一房一廳，月租只要1600元。

村裏人去樓空，在無人光顧的下午，蔣女士甚至把店燈關掉。她稱，統租都是「一棟棟地談」，房東怎麼盤算，小商戶難以估計，心裏想着總有一天要統租。「到時候，肯定不會在深圳做了，要麼回老家，要麼去別的地方，太難了。」她無奈地說道。

至於另一個同列名單上的羅湖笋崗村，暫時沒有統租標語。有村民表示，近日似乎已暫緩。該社區工作站人員表示「具體可以問房東有無參與」。本報日前去信詢問市住建局，截稿前未有回覆。

明報中國組

（中國專題）

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相關字詞﹕白芒村 深圳統租 深圳外來人口 城中村

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