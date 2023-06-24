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北京聞風：總理李強任內首訪 再釋中歐回暖信號 ／文：鍾鳴九

【明報專訊】本周，中國國務院總理李強展開了上任後的首次出訪，並將目的地選在德國和法國。中山大學國際關係學院教授孫興傑指出，此訪成果豐富，將加深中歐在經貿等領域合作。更重要的是，此訪進一步在國際上釋出中歐之間重要的回暖信號。

從去年下半年開始，隨着中歐線下交流的重啟，中歐關係便進入一個密集互動期。去年11月，德國總理朔爾茨訪華，成為中共二十大後首位訪華的歐洲領導人。今年以來，西班牙首相桑切斯、法國總統馬克龍和歐盟委員會主席馮德萊恩接連到訪中國。中國國務委員兼外長秦剛也在上月出訪了德國、法國和挪威三個歐洲國家。

今年是中歐建立全面戰略伙伴關係20周年。截至2022年底，中歐雙向投資存量已超2300億美元。2022年，歐洲對華投資121億美元，同比大幅增長70%，汽車領域繼續成為最大熱點；同期中國對歐投資111億美元，按年增長21%，新增投資集中在新能源、汽車、機械設備等領域。

訪法提升雙方政治互信

復旦大學中歐關係研究中心副主任簡軍波表示，從中法關係而言，李強此訪將進一步鞏固中法戰略伙伴關係，提升雙方政治互信，為雙邊經貿交流提振信心，為今後在航空航天、新能源、數字、醫療、綠色等領域的雙向投資與貿易注入新動力。此外，李強訪德最大的成果是恢復中德雙方因疫情中斷的、最高層級的官方機制化交流，將為雙方今後在更多領域、更多層面、更多層級的交流奠定基礎，標誌着中德關係開啟新的篇章。

德未劃清「去風險」邊界 成外交隱患

由於德國政府即將推出新的對華戰略，各方皆關注此訪釋放的潛在信號。簡軍波指出，該戰略預計在德國聯邦議會休會之前，即7月初發布。其對華基本定位，應與德國日前出台的首份國家安全戰略相差不大。不過，目前德國政界雖強調區分「脫鈎」和「去風險」，但並未劃清對華去風險的邊界，這為中德經貿交流埋下隱患。他期待德國政府能够進一步闡明對華去風險的邊界，從而推動建立相對可預期的中德關係。

分析：歐以德法為首 推「戰略自主」

值得一提的是，在李強出訪的同時，美國國務卿布林肯訪華。孫興傑表示，這證明了中美歐三角關係的運行。簡軍波則指出，雖然在防務層面受制於美國，但在經貿、綠色、數字、高科技等領域，以德法為代表的歐洲正在推進其戰略自主。今次，李強應邀出席馬克龍倡議舉行的新全球融資契約峰會，展現出中歐在全球治理方面的合作潛力。

文：鍾鳴九

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