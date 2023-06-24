李強：願促進國際貿易便利 反「脫鈎斷鏈」 赴巴黎峰會 米歇爾：堅持「一中政策」願加強溝通

提三點倡議 推進全球經貿合作

峰會閉幕式由法國總統馬克龍主持，60多國元首、政府首腦和主要國際組織負責人出席。新華社引述李強在會上表示，中方歷來高度重視全球發展和治理問題。近年來，中國國家主席習近平提出全球發展、安全、文明倡議，作為全球經濟的重要引擎，無論世界風雲如何變幻，中國都堅定不移推動高質量發展、擴大高水平開放、對接高標準國際經貿規則，讓世界各國分享中國發展的機遇。

允東非債務償還期延長20年

面對全球發展融資缺口，李強提出三點倡議，包括堅定推進全球金融治理改革、構建全球發展伙伴關係和經濟全球化和自由貿易，為發展中國家注入新的增長動力。

據法新社，尋求改革國際金融體系的新全球融資契約峰會希望能制定未來18到24個月的路線圖，涵蓋債務寬免及氣候融資。

會上亦宣布，中國及巴黎俱樂部等債權人聯合同意，與新冠疫情後出現債務違約的東非國家贊比亞達成債務重組原則性協議，約63億美元貸款的償還期限將延長約20年。

中歐擬辦領導人會晤 拓綠色經貿等合作

李強周四晚會見歐洲理事會主席米歇爾時提到，中方願意與歐方一道，辦好新一次的中歐領導人會晤，加強在綠色、經貿、數字等領域合作，為中歐關係發展打開新空間，增強中歐經貿關係的可靠性、穩定性，更好實現互利共贏。

米歇爾則表示，歐盟堅持一個中國政策，願意同中方加強溝通交流，發展多層面合作關係；中國的發展有利於歐盟和世界，歐盟無意阻遏中國發展，反對「新冷戰」和選邊站隊，希望新一次的歐中領導人會晤能夠取得積極的成果。

李強還與巴基斯坦總理夏巴茲會面，他表示中方願與巴方繼續加強共建「一帶一路」合作，共同抓好中巴經濟走廊重大項目建設，更好助力兩國經濟社會發展。