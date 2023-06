李強：願促進國際貿易便利 反「脫鈎斷鏈」 赴巴黎峰會 米歇爾：堅持「一中政策」願加強溝通

【明報專訊】正在法國訪問的國務院總理李強,23日在巴黎出席新全球融資契約峰會(Summit for a New Global Financial Pact)閉幕式時發表講話,承諾中國堅定不移擴大高水平開放,讓世界各國分享發展機遇。他強調中方願與國際社會一道,促進貿易和投資自由化便利化,旗幟鮮明反對貿易保護主義和各種形式的「脫鈎斷鏈」。