指布林肯訪華「愉快」 拜登堅持言論不變

美國之音報道，拜登以超規格迎接到訪的印度總理莫迪、舉行兩個半小時會晤後，兩人舉行了聯合記者會。拜登被記者問及他此前涉習言論，他表示自己不會避免對中國的直言不諱，「這不是我會改變太多的事情」。他亦不認為有關言論破壞與中方改善關係的進展，「我認為這不會產生任何實質後果」。

兩人最快9月G20峰會會晤

拜登和習近平接下來預定出席兩場國際會議，一是9月在新德里舉行的二十國集團（G20）首腦峰會，另一是11月在三藩市舉行的亞太經濟合作組織（APEC）峰會。

在會上，有記者提出了有關印度人權和民主狀况的問題，拜登又間接批評了中國政府制度，他稱：「看，總理（莫迪）和我就民主價值觀進行了很好的討論，我們之間關係的本質是彼此坦率，也相互尊重。」拜登表示，美中關係沒有處於和美印關係同樣狀態的原因之一是，「我們（美印）都是民主國家，彼此存在極大的尊重。」

拜登與莫迪在會晤後，發布了聯合聲明。雖然沒有點名中國，但表示雙方「對該地區的脅迫行動和緊張局勢升級表示擔憂，並強烈反對試圖通過武力改變現狀的破壞穩定或單方面行動」。