針對美「獨裁者」論 京發外交照會譴責 拜登強調不礙中美回暖 料不久與習近平會面

【明報專訊】美國總統拜登日前在一場籌款活動重提「氣球事件」內情及評論中國高層政治，引發外交風波。美國傳媒披露，中國政府在拜登言論曝光後，召見了美國駐華大使伯恩斯（Nicholas Burns），向美方發出外交照會；中國駐美大使謝鋒亦已向白宮和美國國務院高級官員提出嚴正交涉和強烈抗議。拜登則強調自己的言論不影響中美關係改善成果，並稱預期不久將來能與中國國家主席習近平會面（見另稿）。
美國《華爾街日報》（WSJ）23日引述美國官員報道，中國強烈抗議拜登對習近平的描述，認為這種言論「極其荒謬和不負責任」，北京方面已向美國駐華大使伯恩斯發出外交照會，提出正式譴責。報道指，外交照會是在拜登發表有關習近平的評論幾小時後發出。中國駐美國大使館對此不予置評。
華未刊聲明 美官員：免國內關注涉習言論
截至昨日，內地官方傳媒及政府網站未有相關報道或聲明刊載。美國官員指出，中國官媒沒有報道這次外交照會，一是希望抓住布林肯訪華的契機，二是不願意引起國內公眾對美國總統將習近平描述為「獨裁者」的關注。
本報昨就事件向中國外交部作出查詢，關於拜登涉習近平言論公開後，中國政府是否就此召見美國駐華大使伯恩斯，並發出外交照會，以及接下來會否有新的聲明？外交部發言人辦公室工作人員稱「這個我們並不了解，您得問美大司」，而北美大洋司（美大司）相關負責人昨沒接聽電話。本報嘗試聯繫美國駐華使館，工作人員建議周一再致電詢問。
尋求連任的拜登周二（20日）在加州一場民主黨競選籌款活動上，表示美軍2月擊落中國「間諜氣球」時，習近平對該氣球動向毫不知情，「這對於獨裁者來說是非常尷尬的」。美國傳媒此前指出，拜登有關說法除了形容習近平是「獨裁者」，還暗示習未能掌握絕對權力，「貶低」其權威地位。
「中國人民絕不接受最高領導人遭挑釁」
美國有線電視新聞網（CNN）報道，中國駐美大使謝鋒周三向白宮、美國國務院提出嚴正交涉及強烈抗議。中國大使館聲明指出，拜登的言論是錯誤、荒謬和不負責任，是公然的政治挑釁，亦令人質疑美方尋求穩定兩國關係的誠意，強調中國政府和人民絕不接受任何針對中國最高領導人的政治挑釁，並將予以堅決回應；中方敦促美方立即採取切實行動，消除負面影響，恪守自己的承諾，否則一切後果將由美方承擔。
分析：拜登顧慮「對華強硬論」 正謀平衡
針對拜登的言論，美國財長耶倫周四在巴黎表示，美中維持關係非常關鍵，「關於這些評論，我覺得拜登總統和我都認為保持溝通至關重要」。美國之音指出，拜登正面臨來自國會共和黨人的國內壓力，他們試圖將其描繪成對中國軟弱，將修復對華關係的努力描述成綏靖。日本共同社認為，拜登有必要顧慮國內對華強硬論，「因此正在竭力謀求平衡」。路透社指，相信中美兩國都沒有興趣讓拜登的言論破壞改善關係的努力。
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