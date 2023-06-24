針對美「獨裁者」論 京發外交照會譴責 拜登強調不礙中美回暖 料不久與習近平會面

美國《華爾街日報》（WSJ）23日引述美國官員報道，中國強烈抗議拜登對習近平的描述，認為這種言論「極其荒謬和不負責任」，北京方面已向美國駐華大使伯恩斯發出外交照會，提出正式譴責。報道指，外交照會是在拜登發表有關習近平的評論幾小時後發出。中國駐美國大使館對此不予置評。

華未刊聲明 美官員：免國內關注涉習言論

截至昨日，內地官方傳媒及政府網站未有相關報道或聲明刊載。美國官員指出，中國官媒沒有報道這次外交照會，一是希望抓住布林肯訪華的契機，二是不願意引起國內公眾對美國總統將習近平描述為「獨裁者」的關注。

本報昨就事件向中國外交部作出查詢，關於拜登涉習近平言論公開後，中國政府是否就此召見美國駐華大使伯恩斯，並發出外交照會，以及接下來會否有新的聲明？外交部發言人辦公室工作人員稱「這個我們並不了解，您得問美大司」，而北美大洋司（美大司）相關負責人昨沒接聽電話。本報嘗試聯繫美國駐華使館，工作人員建議周一再致電詢問。

尋求連任的拜登周二（20日）在加州一場民主黨競選籌款活動上，表示美軍2月擊落中國「間諜氣球」時，習近平對該氣球動向毫不知情，「這對於獨裁者來說是非常尷尬的」。美國傳媒此前指出，拜登有關說法除了形容習近平是「獨裁者」，還暗示習未能掌握絕對權力，「貶低」其權威地位。

「中國人民絕不接受最高領導人遭挑釁」

美國有線電視新聞網（CNN）報道，中國駐美大使謝鋒周三向白宮、美國國務院提出嚴正交涉及強烈抗議。中國大使館聲明指出，拜登的言論是錯誤、荒謬和不負責任，是公然的政治挑釁，亦令人質疑美方尋求穩定兩國關係的誠意，強調中國政府和人民絕不接受任何針對中國最高領導人的政治挑釁，並將予以堅決回應；中方敦促美方立即採取切實行動，消除負面影響，恪守自己的承諾，否則一切後果將由美方承擔。

分析：拜登顧慮「對華強硬論」 正謀平衡

針對拜登的言論，美國財長耶倫周四在巴黎表示，美中維持關係非常關鍵，「關於這些評論，我覺得拜登總統和我都認為保持溝通至關重要」。美國之音指出，拜登正面臨來自國會共和黨人的國內壓力，他們試圖將其描繪成對中國軟弱，將修復對華關係的努力描述成綏靖。日本共同社認為，拜登有必要顧慮國內對華強硬論，「因此正在竭力謀求平衡」。路透社指，相信中美兩國都沒有興趣讓拜登的言論破壞改善關係的努力。

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