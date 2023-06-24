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銀川燒烤店爆炸 店員：有人3小時前已聞「煤氣味」

【明報專訊】造成31死7傷的寧夏銀川「6.21」燒烤店爆炸事故調查仍在進行中，逃過一劫的燒烤店店員22日回憶，事發當日下午5時許吃完員工餐，就聽見有同事稱聞到有「煤氣味」，晚上8時40分許發生爆炸時，她正站在店門休息，被爆炸氣浪彈飛。

根據警方此前筆錄，店員及廚師稱爆炸前一小時左右聞到有燃氣泄漏，發現石油氣罐閥門壞了，買回閥門更換過程中發生爆炸。成都「紅星新聞」引述店員李女士（化名）憶述，3個多小時前就有人說聞到「煤氣味」，但她當時沒聞到。她表示，事發時燒烤店二樓包廂幾乎滿員，一樓坐了四五桌，「燒烤店沒有應急通道，因為後面是小區。」

事故發生時，她正站在店門口透氣。「夏天熱嘛，我就到門口接了一杯水喝，放在桌子上，站在門口歇着，結果不到一分鐘，『嘭』地一聲，我整個人都飛出去了。」待反應過來，李女士發現自己正趴在店門前的馬路邊，「地上全是碎玻璃渣子，給我手和腿都劃出了血。」站起來後，她發現身後的店舖濃煙滾滾，廚師長裸體走出店裏，「身上衣服全被炸碎了」。李女士腿部事後縫了幾針。

死傷者身份全核定

爆炸後，銀川市開展為期一個月的安全生產大排查大整治行動。已運營30多年的銀川市圖書館公告，經檢查發現，圖書館館體建築存在重大安全隱患，即日起閉館。

國家金融監督管理總局昨通報，據初步確認，傷亡人員名單中共有22人在13家保險機構投保，事故燒烤店還投保了相關財產保險。預估保險賠付金額超1400萬元人民幣。目前，首筆賠付款已到位。死傷者身份全核定。

相關字詞﹕爆炸事故 燒烤店 銀川

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