熱浪捲華北 京津冀魯破40℃ 專家料北方高溫不持久 「南方今年更熱」

啟動高溫四級應急響應 華北料錄8日高溫

中央氣象台昨晚6時繼續發布高溫橙色預警，預計今天華北、黃淮等地將持續出現35℃以上的高溫天氣，其中，北京、天津、河北中部、山東北部等地的部分地區可達40℃左右；預計未來10天，華北東部、黃淮大部將持續高溫天氣，高溫日數有8天左右。

北京市氣象台昨晨7時升級發布高溫紅色預警信號，預計當天至25日，北京市高溫天氣仍將持續。山東連續第二天發布紅色預警，該省內陸地區今天最高氣溫38至42℃，局部達43℃以上，部分地區將達到或超過同期歷史極值。

此外，新疆吐魯番和南疆盆地、內蒙古西部和東部等地今天也有35至38℃的高溫天氣，局地最高氣溫可達40℃左右。25日，黃淮高溫範圍減小，高溫區域向東北地區擴展。27至30日，華北東部、黃淮大部將再度出現高溫天氣。

昨日上午9時，中國氣象局啟動高溫四級應急響應，意味高溫天氣已對民眾健康產生威脅，農作物生長受到一定影響，城市用電開始緊張。

厄爾尼諾發威 秋冬將現南澇北旱

央視昨引述中國氣象局氣候服務首席專家周兵表示，去年中國南方的高溫熱浪主要受西太平洋副熱帶高壓的長時間控制，今年實際上副熱帶高壓的位置會偏南，所以說今年中國出現高溫的地方，最有可能是在華南一帶。周兵認為，北方目前的高溫天氣跟西風帶過程性的高壓控制有關，所以北方雖然今年溫度會偏高，但不會出現像去年那樣的長時間高溫天氣。

周兵還說，隨着厄爾尼諾的發展，今年秋冬季中國北方大部分地區可能會降水偏少，乾旱現象就會突顯，南方地區降水可能會增加，需警惕南方城市出現內澇。

美國國家海洋和大氣管理局本月8日發布警報，指厄爾尼諾現象已出現，預計持續到冬季。厄爾尼諾事件中，赤道中、東太平洋海表溫度會出現持續、大範圍異常偏暖。