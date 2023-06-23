李翹楚律師被拒入庭 要求被拒 解聘抗議

關注案件的人權律師王清鵬指，李翹楚開庭審理案件當天，法院多項針對代表律師的安排均屬違法，「李國蓓已同意他們對公文包進行安檢，但是法院還要對李國蓓進行搜身」，「于凱在法庭上提出，申請證人出庭作證，排除非法證據等，這些法律規定，法院都不支持，于凱臨時就在法庭上和當事人解除委託關係」。王估計，當局會要求李翹楚在15天內委託新的辯護律師，如無法委託，法院或會指定官派律師。

中國人權律師團引述于凱表示，「我們將留下『呈堂供證』，不是在法庭上，而是在歷史上」。許志永和丁家喜和常瑋平等人，涉2019年底「廈門聚會案」先後被判刑。

作家北大舉牌號召「民主運動」 保安帶走

另據中央社報道，北京大學校園內昨出現一名男子舉牌號召「民主運動」，標語有呼籲多黨制等反體制字眼，隨後被保安帶走。舉牌男子身穿長袍，自稱「中國作家張生」，事先在網上發表17萬餘字，呼籲網友閱讀。