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李翹楚律師被拒入庭 要求被拒 解聘抗議

【明報專訊】內地法律學者許志永女友李翹楚被控煽動顛覆國家政權罪一案，原定周二（20日）在山東臨沂經開區法院開庭審理。但據自由亞洲電台報道，法院當天以不配合安檢為理由，不允許辯方律師李國蓓進入法庭，李翹楚另一名代表律師于凱則以調取證據等要求均被拒絕為由，主動解除委託退庭以示抗議，使案件無法完成庭審。

關注案件的人權律師王清鵬指，李翹楚開庭審理案件當天，法院多項針對代表律師的安排均屬違法，「李國蓓已同意他們對公文包進行安檢，但是法院還要對李國蓓進行搜身」，「于凱在法庭上提出，申請證人出庭作證，排除非法證據等，這些法律規定，法院都不支持，于凱臨時就在法庭上和當事人解除委託關係」。王估計，當局會要求李翹楚在15天內委託新的辯護律師，如無法委託，法院或會指定官派律師。

中國人權律師團引述于凱表示，「我們將留下『呈堂供證』，不是在法庭上，而是在歷史上」。許志永和丁家喜和常瑋平等人，涉2019年底「廈門聚會案」先後被判刑。

作家北大舉牌號召「民主運動」 保安帶走

另據中央社報道，北京大學校園內昨出現一名男子舉牌號召「民主運動」，標語有呼籲多黨制等反體制字眼，隨後被保安帶走。舉牌男子身穿長袍，自稱「中國作家張生」，事先在網上發表17萬餘字，呼籲網友閱讀。

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