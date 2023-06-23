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健美女不滿賽果 脫鞋擲台下評判 疑怒罵陪睡未兌諾 主辦方查風紀

【明報專訊】在「幸福江蘇」2023年江蘇省健美健身錦標賽近日總決賽，在謝幕環節時，一名未入決賽女選手因不滿成績，向台下裁判扔高跟鞋，被工作人員帶走，事後主辦方稱初查評分沒問題。網上盛傳事緣評判「潛規則」女選手後未獲兌現承諾，江蘇健身健美協會表示成立調查組調查賽風賽紀問題。

事發6月18日，網上短片顯示，在江蘇省連雲港市舉辦的健美錦標賽總決賽健身模特項目，6名身穿禮服女選手一同站在台上，主持人宣布比賽結束時，畫面最左邊、穿紫色連身禮服的女選手，突然脫掉腳上的高跟鞋，扔向台下評判，憤怒大喊「昨天……」由於現場配樂嘈雜，片段難以聽清內容。

新浪微博前日有多人聲稱聽到女選手當時喊話內容，認證身分為專欄作者、擁有125萬粉絲的帳號「晨曉同學」稱，女選手喊的是：「昨晚老娘讓你╳的時候，說好把全場冠軍頒給我，今天給我整個倒數，你這個臭流氓，不得好死。」不過該內容未能獲得進一步證實。

湖北「極目新聞」則引述知情人王女士透露，扔鞋女子「小陽」在18日上午的健身比堅尼項目沒有進決賽（前六），認為評判誤判提出異議，未得到答覆；於是在下午參加健身模特項目展示時，向評判扔鞋。王稱，如要申訴需交1000元人民幣，未知小陽是否已交錢申訴。

疑似小陽本人在社交平台表示，「裁判當然說自己沒問題，但有比賽視頻為證，我這個狀態為什麼前六都進不了？」

工作人員：打分沒問題 「是她太自信」

這場健美比賽由江蘇省社會體育管理中心（省體育局的直屬單位）、江蘇省健身健美運動協會、連雲港市體育局共同主辦。江蘇省社會體育管理中心負責該賽事的一名工作人員則稱，扔鞋舉動擾亂賽場秩序，已查看原始打分表，評判組的打分沒有問題。該工作人員稱，大賽有申訴機制，小陽對評判評分不滿意可申訴，而她比賽期間沒有申訴，「她對大賽結果不滿意，是她對自己太自信。」

江蘇省健身健美運動協會昨發出公告，稱主辦單位對事件高度重視，已聯合成立調查組開展工作，將依規依紀調查比賽中的賽風賽紀問題，對違規情况嚴肅處理。

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