駐京周記：絕艷湘崑曲 年輕助還魂

崑曲原名「崑山腔」，傳承至今已有600餘年歷史，是中國古老的戲曲聲腔、劇種，現被稱為「崑劇」。湘崑是湖南崑曲的簡稱，是湖南省的傳統戲曲劇種之一。與中國南方的蘇崑、北方的北崑同源。著名劇作家田漢稱讚：「湘崑是山窩裏飛出的金鳳凰」。

湖南省崑劇團，成立於1960年，其前身為郴州專區湘崑劇團，為全國八大崑劇院團之一。本月13日離世的「鬼才」藝術家黃永玉，2004年曾到湘崑劇團觀看了《牡丹亭》後，給湘崑題了「千秋絕艷」四個大字。黃永玉說：「《牡丹亭》又叫《還魂記》，我堅信湘崑一定能借牡丹而還魂，永遠流傳下去。」

建團以來，湘崑劇團發掘整理、創作演出大戲60多出、折子戲200多折，湖南省崑劇團團長羅艷介紹，劇團通過深挖郴州文史，創作了《烏石記》，將郴州本土傳奇人物搬上崑劇舞臺，在多地巡演，大獲業界和觀眾好評，榮獲多個獎項。湘崑在不斷融合新元素，注入新活力途中，煥發了青春。

劇團還曾多次赴台港參加重大演出活動。羅艷表示：「因為我們離港澳很近，到香港也就兩小時高鐵。我們是中南六省中唯一一個崑劇專業團體，希望未來能和港澳有更多的文化交流。」不僅要走進港澳，羅艷同時表示，未來還會根據政府要求，跟世界各國進行文化交流，帶着中國傳統文化走向世界。

推30元惠民票效果不理想

因為戲曲欣賞的高藝術性，儘管劇團每周五推出30元人民幣「惠民演出票」，效果並不理想。羅艷說：「現在50元的電影票，大家都會看，但30元的戲票卻要想一想，可想宣傳還不夠。」但羅艷又稱，相比前些年，觀眾的年齡愈來愈年輕化，有愈來愈多的家長，也選擇帶孩子來接受傳統文化的教育。崑曲演員雷麗麗也觀察到「觀眾愈來愈多，還愈來愈年輕」。

對於中國戲劇要不要走市場化的問題，羅艷認為，等經濟提上來，人民生活水平提高，藝術欣賞水平提高，跟市場相符、對接之後，整個行業才能愈來愈健康。

駐京記者 王佩凡