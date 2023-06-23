明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 新冠疫情 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

中國

中國要聞

俄設習思想研究室 了解華發展方向

【明報專訊】俄羅斯專門研究「習近平新時代中國特色社會主義思想」（簡稱「習思想」）的研究室日前在莫斯科成立。該研究室（俄文全稱為「中國當代意識形態和習近平思想研究室」）由俄羅斯科學院中國與現代亞洲研究所建立，匯集俄重要專家學者，旨在系統研究「習思想」。

新華社周三（21日）引述俄科學院中國與現代亞洲研究所所長基里爾‧巴巴耶夫表示，「習思想」是一個完整的科學體系，俄羅斯需要了解當代中國國家建設的思想原理，讓俄社會各界了解「習思想」，理解新時代中國取得如此發展成就的思想源泉，弄懂未來中國發展方向，是成立研究室初衷。

研究室對「習思想」的研究涵蓋政治、經濟、外交、軍事、生態和文化等各個領域。第一批研究成果將於2025年以專著形式出版。巴巴耶夫表示，這些成果將幫助包括俄各級官員在內的讀者了解「習思想」的內涵及其對中國發展和俄中關係走向的重要意義。

俄科學院中國與現代亞洲研究所的「習思想研究室」目前有10名專家，分別來自俄科學院中國與現代亞洲研究所、俄科學院世界經濟和國際關係研究所、俄高等經濟大學等。俄科學院中國與現代亞洲研究所創辦於1966年，前稱是俄科學院遠東研究所，是俄國研究現代東亞和東南亞國家的主要科學機構。去年7月改現名。

上 / 下一篇新聞