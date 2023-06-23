俄設習思想研究室 了解華發展方向

新華社周三（21日）引述俄科學院中國與現代亞洲研究所所長基里爾‧巴巴耶夫表示，「習思想」是一個完整的科學體系，俄羅斯需要了解當代中國國家建設的思想原理，讓俄社會各界了解「習思想」，理解新時代中國取得如此發展成就的思想源泉，弄懂未來中國發展方向，是成立研究室初衷。

研究室對「習思想」的研究涵蓋政治、經濟、外交、軍事、生態和文化等各個領域。第一批研究成果將於2025年以專著形式出版。巴巴耶夫表示，這些成果將幫助包括俄各級官員在內的讀者了解「習思想」的內涵及其對中國發展和俄中關係走向的重要意義。

俄科學院中國與現代亞洲研究所的「習思想研究室」目前有10名專家，分別來自俄科學院中國與現代亞洲研究所、俄科學院世界經濟和國際關係研究所、俄高等經濟大學等。俄科學院中國與現代亞洲研究所創辦於1966年，前稱是俄科學院遠東研究所，是俄國研究現代東亞和東南亞國家的主要科學機構。去年7月改現名。