美不撤「獨裁者論」 華使館警告須承後果

帕特爾表示，美中之間存在分歧和不同意見並不足為奇。「我們會毫不猶豫地指出我們存在分歧的領域，坦率地表達我們的分歧。當然，總統和國務卿明確指出的其中一個領域，是民主和專制之間的區別以及它們所具有的特點。」他也認為，拜登這次言論，「完全不會」抵消國務卿布林肯訪華所取得的進展。

上海復旦大學國際問題研究院院長暨美國研究中心主任吳心伯教授表示，「拜登的大嘴巴就喜歡胡說八道」，但他也不認為這會讓布林肯的努力付諸東流。華盛頓智庫史汀生中心（Stimson Center）中國項目主任孫韻同樣認為，「我打賭華盛頓想讓這事情悄悄冲淡，中方也不希望小題大做，破壞促成11月習近平與拜登舉行雙邊峰會的過程。」

下周訪華

紐總理：不認同拜登言論

美國企業研究所（AEI）資深研究員庫珀（Zack Cooper）則表示：「如果在我們看到的接觸之後，是來自非常高級的官員如此直接的批評，我認為，中國方面將會質問：一開始的接觸究竟有什麼意義？」

另據路透社報道，下周將訪華的新西蘭總理希普金斯（圖）表示，他不認同拜登稱習近平是「獨裁者」的言論，「而且中國政府的形式是中國人民的事情」。希金斯將率領貿易代表團於本月25日至30日訪問中國，其間將會晤習近平、總理李強等中方領導人。

拜登周二在競選募款活動稱，2月美軍擊落「間諜氣球」時，習近平對該氣球動向毫不知情，「這對於獨裁者來說是非常尷尬的」。中國外交部批評美方有關言論嚴重違背外交禮儀，嚴重侵犯中方政治尊嚴，是公開的政治挑釁。