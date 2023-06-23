李強赴新全球融資契約峰會 焦點涉南北對話

【明報專訊】為期兩天的新全球融資契約峰會22日巴黎開幕，數百名國家領導人、國際和地區組織負責人及民間團體代表共商共建全球新金融秩序基石。中新社報道，中國國務院總理李強將出席峰會，法方認為這突顯中方對峰會及相關議題的重視。
本次峰會有兩大焦點，首要焦點是峰會推動重啟疫情之後的南北對話，但參會名單顯示，七國集團領導人中除了馬克龍，只有德國總理朔爾茨計劃與會。峰會的第二大焦點是思考應對當今挑戰的金融架構，探索初步的行動路徑，嘗試對國際金融領域的實際問題、特別是脆弱國家所面臨的危機給出指導性建議。
訪法期間，李強還將會見法國總統馬克龍及法國參議長拉爾歇，以及參觀法國企業等。
在李強訪問德國期間，國家發改委主任鄭柵潔近日在德國柏林會見歐洲大型企業負責人，表示願進一步與歐洲企業加強交流，深化合作。鄭柵潔說，利用外資是中國對外開放的重要內容，中方依法保護外商投資權益，持續營造市場化、法治化、國際化一流營商環境。參會企業表示，對中國經濟發展充滿信心，將持續在華深耕，實現互利共贏發展。
發改委與多家歐企簽合作文件
國家發改委也與寶馬、平治、西門子等多家歐洲大型企業簽署合作意向書等文件，涉及新能源汽車研發創新和推廣應用、促進汽車產業電動化智能化轉型、化工新材料技術研發、可持續航空燃料生產使用等領域。