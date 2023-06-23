李強赴新全球融資契約峰會 焦點涉南北對話

本次峰會有兩大焦點，首要焦點是峰會推動重啟疫情之後的南北對話，但參會名單顯示，七國集團領導人中除了馬克龍，只有德國總理朔爾茨計劃與會。峰會的第二大焦點是思考應對當今挑戰的金融架構，探索初步的行動路徑，嘗試對國際金融領域的實際問題、特別是脆弱國家所面臨的危機給出指導性建議。

訪法期間，李強還將會見法國總統馬克龍及法國參議長拉爾歇，以及參觀法國企業等。

在李強訪問德國期間，國家發改委主任鄭柵潔近日在德國柏林會見歐洲大型企業負責人，表示願進一步與歐洲企業加強交流，深化合作。鄭柵潔說，利用外資是中國對外開放的重要內容，中方依法保護外商投資權益，持續營造市場化、法治化、國際化一流營商環境。參會企業表示，對中國經濟發展充滿信心，將持續在華深耕，實現互利共贏發展。

發改委與多家歐企簽合作文件

國家發改委也與寶馬、平治、西門子等多家歐洲大型企業簽署合作意向書等文件，涉及新能源汽車研發創新和推廣應用、促進汽車產業電動化智能化轉型、化工新材料技術研發、可持續航空燃料生產使用等領域。