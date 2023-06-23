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李強：盼與法做大共同利益蛋糕 法總理：願參與中國高質量發展 歐不支持「脫鈎」

【明報專訊】中國國務院總理李強周四（6月22日）在巴黎同法國總理博爾內舉行會談時指出，中方願同法方堅持互利互惠，推動雙邊貿易平衡發展，相互擴大市場准入，不斷優化營商環境，拓展新興合作領域，做大共同利益的「蛋糕」，推動兩國務實合作再上新台階。他前一晚出席中法工商界晚餐會時，提出共同維護全球產業鏈供應鏈安全穩定、加強中法創新合作、打造良好營商環境等三點倡議。

李強強調，中方願同法方繼續加強在氣候、糧食、債務等問題上的合作，在全球性事務中相互支持。對於中歐關係，中方始終視歐盟為多極世界中的重要一極，中歐加強合作是基於各自利益的戰略選擇，不針對，不依附、也不受制於第三方。

新華社引述博爾內稱，法方願參與中國高質量發展，讚賞中方持續傳遞擴大開放的積極信號，不會採取針對中國企業的歧視性措施，願深化雙邊貿易、投資、航空、農食、綠色發展、醫療健康等領域合作，攜手應對氣候變化等全球性挑戰。法方歡迎中國企業投資。歐盟堅持戰略自主，不支持「脫鈎斷鏈」。兩國總理會談後共同見證航空、太空研究、核能等領域多項雙邊合作文件簽署。

當地6月21日下午，李強結束訪德之旅，乘包機抵達巴黎奧利機場，對法國正式訪問，法國內政部長達爾馬寧和中國駐法國大使盧沙野等到機場迎接。

籲法提供中企非歧視環境

當天晚間，李強在巴黎出席中法工商界晚餐會並致辭，他表示中法關係具有穩定性、時代性、全球性的鮮明特徵，兩國都主張以團結代替分裂，以合作代替對抗，都致力於維護多邊主義，推動完善全球治理，攜手應對全人類共同挑戰；讚賞法國政府反對陣營對抗和「脫鈎斷鏈」。

就深化中法合作，李強指出，「中法良好的政治互信使我們在相互依賴中看到穩定性、確定性和共同的發展機遇，而不是風險」，希望中法企業家做開放共贏、務實合作的行動派，共同維護中法、中歐產業鏈供應鏈穩定和韌性。李強表示，中國將進一步放寬現代服務業等領域市場准入，打造市場化、法治化、國際化一流營商環境，依法維護外國企業在華合法權益。李強稱，希望法方為中國企業提供公平、公正、非歧視的營商環境。

李強勉勵中法企業家堅定信心、把握機遇、共同努力，在深化經貿合作中實現企業更大發展，推動中法、中歐合作行穩致遠。

在華歐企信心「紀錄最低」

不過，據中國歐盟商會周三公布年度調查報告，稱「歐洲在華企業信心明顯下降」。最新調查顯示，受到監管方面的障礙、政治化因素影響，歐企商業信心創史上最低，75%的企業表示重新評估供應鏈策略，12%的企業更將部分供應鏈移出中國。商會主席彥辭（Jens Eskelund）向媒體表示，企業在中國的商業信心「幾乎達到有紀錄以來最低的水平」，且預期未來5年內，監管環境不會真的有改善。

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相關字詞﹕馬克龍 中歐關係 中法關係 李強

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