電動單車急增 穗擬按時限行

外賣員憂損生計

《南方都市報》報道，為減少電動單車對市中心主要道路的影響，廣州公安局計劃實施分層次、分時段限行，其中東風路、黃埔大道全天限行；解放路、中山路和天河路等路段就在繁忙時段禁行。部分外賣員憂慮，措施或令送餐時間變長，影響生計，「因為那裏也沒有別的道可以走，我們如果要過去那邊，要走遠很多路」。

廣州在2021年11月開始對電動單車實施登記上牌管理，等於明確電動單車合法上街。截至今年3月底，廣州電動單車登記上牌數量為322萬輛。內地媒體報道近期估算數據顯示，目前廣州電動單車社會保有量已約500萬輛。

專家：疫後要更顧安全

廣東省體制改革研究會執行會長彭澎表示：「如果說是那麼便利，為什麼很多國家都不採用電動自行車呢？是因為看到它是一個階段性的是我們的經濟，由於疫情的影響不太理想，所以很多要養家活口。現在疫情過去要考慮城市更加有效的運行，我們城市居民要更安全、更舒適的生活。」彭建議，當局可劃分行車線，讓電動單車行駛，並於繁忙路段加強執法。