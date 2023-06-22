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被指強暴未遂 滕彪：笨拙求愛 事主「心語」：滕拖延公開道歉 未獲同意下發聲明

【明報專訊】旅美的中國法律學者滕彪昨日突然發出一份公開道歉聲明，向一名自己曾「求愛未遂」女性受害者致歉，形容當時是「一場異常笨拙的求愛」。據悉，當事人「心語」（筆名）是台灣出生、香港成長和工作的傳媒人，曾為美國自由亞洲電台駐港記者，她不認同滕彪的表述，指滕彪當年行為是「強暴未遂」。

事主傳媒人 事發7年前印度訪團

根據心語在相關材料中的表述，她在2016年4月參加一個前往印度達蘭薩拉的訪問團，在活動結束後，她要多留一天，同團參訪的隊友滕彪向她表示，他那邊有人已離開，空出了多餘的房間。心語當時婉拒，但在滕彪力勸下，去到發現滕彪就待在房間。

心語憶述，當時感到很驚訝，一直追問滕彪「房間在哪裏？」滕彪卻答她「就在這裏」，「隨後滕彪就撲向我，企圖強暴，我大叫推開滕彪，還躲在房間角落，滕彪卻再次撲向我，我繼續開口大叫，滕彪見勢不妙，只好放開我，我才逃離房間」。

滕道歉稱「沒撲上去沒限制離開」

滕彪昨在社交平台發聲明，指在自己的記憶中，他「沒有撲上去、也沒有限制她離開」，形容是「一場異常笨拙的求愛」，惟心語的感受並不相同，完全尊重她的感受。滕彪稱，對心語所受的傷害感到萬分愧疚，已多次私下向對方道歉。滕彪強調，這是他一個人犯下的錯誤，並向支持者和公眾道歉，請求大家的原諒。

心語：主辦方楊建利責「捅婁子」

心語昨天向本報表示，7年前滕彪已答應給予她公開道歉，但一直以各種理由拖延；事發當時也曾向主辦單位反映，不但沒有得到調查，當時主辦單位「公民力量」的主席楊建利卻向她表示「為何給我捅婁子？」、「不想會議出現醜聞」，讓她誤以為自己做了羞恥之事。

直到近日台灣掀起「#MeToo」風暴，心語表示，這讓她明白到自己的傷口沒有過去，現在希望滕彪面對問題和道歉。但滕彪沒有在聲明中加入「強暴未遂」的說明，且對相關信息已讀不回，在沒有取得她的同意下、約定好的時間前發表聲明。

指滕已婚 「有何資格求愛？」

心語強調，滕彪絕對不是求愛，「他當時已經有老婆孩子，有何資格求愛？之後還有過幾次在公開場合的性騷擾」，形容對方是「噩夢」。她說最近為了此事，滕彪還曾提出過給予精神補償，並要求她不要公開事件。

滕彪在接受中央社訪問時表示，無論是他自己的理解，還是請教過法律界的人士，他的行為絕對不構成「強暴未遂」。

另有消息指出，獨立中文筆會前副會長、中國出生美籍作家余杰本來就此事撰寫了揭露文章，還有約兩天就發表。余杰亦在社交平台表示，滕彪不經受害人同意，並未修改道歉信，擅自搶先發表他自己的版本，企圖搶佔話語權，是對受害人的二次傷害。

將屆50歲的滕彪出生於吉林省，曾任教中國政法大學法學院，常年代理中國公益人權案件，創辦北京興善研究所，推動新公民運動。2014年受邀赴美國哈佛大學後，流亡美國。

明報記者

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