德稱華投資助長間諜 李強促勿歧視中企

德情報機構報告點名中俄

據《紐約時報》，德國情報機構聯邦憲法保護局（BfV）發布的報告表示，在烏克蘭戰爭和中美競爭導致緊張局勢加劇之際，德國日益成為外國間諜活動的目標，尤其是出自中國和俄羅斯之手的行動。這份報告將中國描述為「經濟和科技間諜活動方面的最大威脅」，稱中國的直接投資令其「有可能彌補技術創新上的缺點，以便在科技方面取得領先地位，也讓政治干預、間諜和破壞行動有機可乘」，可能構成國安風險。報告還說，這些破壞活動的規模可能損害德國工業和科技競爭力，破壞市場規律，最終恐影響德國繁榮、民主、向心力和主權獨立。

李強朔爾茨同稱加強合作

同日，德國總理朔爾茨（Olaf Scholz）與李強出席中德經濟技術合作論壇閉幕式。據新華社，中德經濟、企業界200多名代表出席論壇。李強表示，中德經濟技術合作的成果和經驗彌足珍貴；兩國應攜手深化經濟技術合作，為加強中歐互利合作、推動全球發展作出示範和引領。朔爾茨亦承諾德國將繼續加強與中國合作，推動兩國合作在疫情後加速發展；德方願同中方通過溝通對話，解決雙方合作中存在的問題。

李強和朔爾茨稍早還共同出席了中德企業家圓桌會，同30多名中德企業家代表座談。李強表示，應對困難挑戰，合作是唯一的出路，也是最好的辦法；中國將在新的起點上不斷擴大高水平對外開放，持續打造市場化、法治化、國際化一流營商環境；希望德方繼續保持市場開放，為中國企業赴德投資營造公平、透明、非歧視的營商環境；中德在數字經濟、人工智能、綠色發展等領域合作空間廣闊、大有可為；相信在兩國企業家共同推動下，中德合作一定能不斷取得新的成果。