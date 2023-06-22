明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 新冠疫情 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

中國

中國要聞

德稱華投資助長間諜 李強促勿歧視中企

【明報專訊】中國國務院總理李強到訪德國期間，德國情報機構周二（20日）發布年度安全評估報告，指中國是經濟和科技間諜活動最大威脅，稱來自中國的直接投資令政治干預、間諜和破壞行動有機可乘。同日李強出席活動時強調，中德經濟技術合作成果彌足珍貴，希望德方繼續保持開放，為中企營造公平、透明、非歧視的營商環境。

德情報機構報告點名中俄

據《紐約時報》，德國情報機構聯邦憲法保護局（BfV）發布的報告表示，在烏克蘭戰爭和中美競爭導致緊張局勢加劇之際，德國日益成為外國間諜活動的目標，尤其是出自中國和俄羅斯之手的行動。這份報告將中國描述為「經濟和科技間諜活動方面的最大威脅」，稱中國的直接投資令其「有可能彌補技術創新上的缺點，以便在科技方面取得領先地位，也讓政治干預、間諜和破壞行動有機可乘」，可能構成國安風險。報告還說，這些破壞活動的規模可能損害德國工業和科技競爭力，破壞市場規律，最終恐影響德國繁榮、民主、向心力和主權獨立。

李強朔爾茨同稱加強合作

同日，德國總理朔爾茨（Olaf Scholz）與李強出席中德經濟技術合作論壇閉幕式。據新華社，中德經濟、企業界200多名代表出席論壇。李強表示，中德經濟技術合作的成果和經驗彌足珍貴；兩國應攜手深化經濟技術合作，為加強中歐互利合作、推動全球發展作出示範和引領。朔爾茨亦承諾德國將繼續加強與中國合作，推動兩國合作在疫情後加速發展；德方願同中方通過溝通對話，解決雙方合作中存在的問題。

李強和朔爾茨稍早還共同出席了中德企業家圓桌會，同30多名中德企業家代表座談。李強表示，應對困難挑戰，合作是唯一的出路，也是最好的辦法；中國將在新的起點上不斷擴大高水平對外開放，持續打造市場化、法治化、國際化一流營商環境；希望德方繼續保持市場開放，為中國企業赴德投資營造公平、透明、非歧視的營商環境；中德在數字經濟、人工智能、綠色發展等領域合作空間廣闊、大有可為；相信在兩國企業家共同推動下，中德合作一定能不斷取得新的成果。

上 / 下一篇新聞