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外交部斥美篡改涉台承諾

【明報專訊】美國國務卿布林肯19日會晤習近平並於當天結束訪華之後，中國外交部美大司司長楊濤就此訪有關事宜向中外媒體「吹風」時強烈批評美國的台灣政策，包括將「和平解決台灣問題」與一中政策相關聯，是篡改美方對華政治承諾。另邊廂，美眾議院外委會主席麥考爾周二發聲明，形容布林肯此行「失敗」，促對方日後與北京接觸時，在保護美國公民、捍衛台灣等議題有強力、堅定立場。

批美把「和平解決」關聯一中政策

外交部官網昨公布楊濤吹風內容，楊濤說美國在一個中國問題上作出過明確承諾，承認「世界上只有一個中國，台灣是中國的一部分，中華人民共和國政府是代表全中國的唯一合法政府」，該些承諾清楚體現在中美三個聯合公報之中。楊稱美國「一中政策」本來乾乾淨淨，只用中美三個聯合公報作定語，後來定語愈來愈多，先後加上「與台灣關係法」、「對台六項保證」，均是美方單方面炮製，中方一開始就堅決反對、不予承認。楊說美國現在還有動向，將中方和平解決台灣問題作為「一中政策」的核心內容，這不是美國對華承諾的重申和堅持，而是篡改。

美國之音報道，共和黨眾議員麥考爾說，除了允諾今後將有更多會晤，布林肯中國行沒有取得任何實質結果。聲明稱，布林肯「沒有追究中國的責任，反而隨聲應和了中共有關氣候變化與全球宏觀經濟穩定的宣傳」，「國務院似乎停止了出口管控和制裁，作為與中共領導人會晤的代價」。參議院共和黨領袖麥康奈爾要求在《國防授權法案》中考慮到北京的威脅行為，「遏阻中國的侵略」。

（中美角力）

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