北京斥拜登涉習言論屬公開挑釁 周二稱曝氣球事件令習發怒 「獨裁者因不知情而尷尬」

布林肯訪京後稱元首交往無可取代

布林肯周一在北京與習近平會面、結束訪華後,中國官媒新華社刊發評論稱,此訪展現了兩國重回中美元首峇里島會晤共識的共同意願,釋放出兩國關係止跌企穩的積極信號。布林肯20日在英國接受美國廣播公司訪問時也稱,此次訪華是穩定美中關係的重要開端;元首交往是無可取代的,相信未來數月兩國領導人會接觸。

不過,拜登周二在加州一場競選募款活動上,對約130名賓客談及今年2月的中美「氣球風波」,透露了美國情報機構在該事件中了解到的北京內部的「混亂情况」。

「當我下令擊落那個裝滿兩大箱間諜儀器的氣球,習近平之所以生氣,是因他不知道氣球在那裏。」拜登針對賓客們的反應接着說,「我是認真的」,「這對於獨裁者來說是非常尷尬的,因為他們不知道發生了什麼情况(That's what's a great embarrassment for dictators, when they didn't know what happened)」。

拜登指出,有關氣球被吹離航線,到美國境內,而習對此一無所知,所以當氣球被擊落時,習非常尷尬,否認氣球在那裏。拜登還稱不用擔心中國,因為中國確實存在經濟困難;現在所處的情况,是習近平想要再次(與美國)建立關係。拜登稱讚布林肯此次訪華做得很好。

美媒:「貶習」或使外交接觸複雜化

美國《紐約時報》報道稱,拜登在公開場合討論氣球事件的敏感信息,一些美國官員對此感到驚訝,但一名聽取了相關情報簡報、要求匿名的官員表示,拜登的言論準確反映了美國政府的內部評估。然而,報道指,拜登對氣球事件的討論如果被視為對習近平的貶低,破壞習近平牢牢掌握權力的形象,可能會使外交接觸複雜化。

俄羅斯衛星通訊社報道,中國外交部發言人毛寧昨就拜登涉習近平言論回應:「美方有關言論極其荒謬、極不負責,嚴重違背基本事實、嚴重違背外交禮儀、嚴重侵犯中方政治尊嚴,是公開的政治挑釁」,「中方對此強烈不滿,堅決反對。」

上海澎湃新聞網報道了毛寧另一段回應講話,她表示,無人飛艇事件的是非曲直非常清楚,完全是一宗由不可抗力導致的意外偶發事件;美方本應冷靜、理性、專業地處理,但是美方歪曲事實、濫用武力、升級炒作,充分暴露了美方霸權霸凌的本性。

外交部官網未刊相關問答

外交部官網昨刊載發言人記者會答問全文,僅有兩條答問,沒有拜登涉習言論的任何問題和回應。

