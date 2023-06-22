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北京斥拜登涉習言論屬公開挑釁 周二稱曝氣球事件令習發怒 「獨裁者因不知情而尷尬」

【明報專訊】美國國務卿布林肯近日訪華，試圖緩和中美之間的緊張關係，並為兩國元首年內會晤鋪路，惟美國總統拜登在布林肯離京後，周二（20日）在公開場合形容中國國家主席習近平為「獨裁者」，指2月美軍擊落「間諜氣球」時，習對該氣球動態毫不知情。中國外交部昨（21日）以嚴厲措辭回應，稱美方有關言論極度荒謬及不負責，嚴重違背事實、外交禮儀，嚴重侵犯中方政治尊嚴，是公開的政治挑釁。

布林肯訪京後稱元首交往無可取代

布林肯周一在北京與習近平會面、結束訪華後，中國官媒新華社刊發評論稱，此訪展現了兩國重回中美元首峇里島會晤共識的共同意願，釋放出兩國關係止跌企穩的積極信號。布林肯20日在英國接受美國廣播公司訪問時也稱，此次訪華是穩定美中關係的重要開端；元首交往是無可取代的，相信未來數月兩國領導人會接觸。

不過，拜登周二在加州一場競選募款活動上，對約130名賓客談及今年2月的中美「氣球風波」，透露了美國情報機構在該事件中了解到的北京內部的「混亂情况」。

「當我下令擊落那個裝滿兩大箱間諜儀器的氣球，習近平之所以生氣，是因他不知道氣球在那裏。」拜登針對賓客們的反應接着說，「我是認真的」，「這對於獨裁者來說是非常尷尬的，因為他們不知道發生了什麼情况（That's what's a great embarrassment for dictators, when they didn't know what happened）」。

拜登指出，有關氣球被吹離航線，到美國境內，而習對此一無所知，所以當氣球被擊落時，習非常尷尬，否認氣球在那裏。拜登還稱不用擔心中國，因為中國確實存在經濟困難；現在所處的情况，是習近平想要再次（與美國）建立關係。拜登稱讚布林肯此次訪華做得很好。

美媒：「貶習」或使外交接觸複雜化

美國《紐約時報》報道稱，拜登在公開場合討論氣球事件的敏感信息，一些美國官員對此感到驚訝，但一名聽取了相關情報簡報、要求匿名的官員表示，拜登的言論準確反映了美國政府的內部評估。然而，報道指，拜登對氣球事件的討論如果被視為對習近平的貶低，破壞習近平牢牢掌握權力的形象，可能會使外交接觸複雜化。

俄羅斯衛星通訊社報道，中國外交部發言人毛寧昨就拜登涉習近平言論回應：「美方有關言論極其荒謬、極不負責，嚴重違背基本事實、嚴重違背外交禮儀、嚴重侵犯中方政治尊嚴，是公開的政治挑釁」，「中方對此強烈不滿，堅決反對。」

上海澎湃新聞網報道了毛寧另一段回應講話，她表示，無人飛艇事件的是非曲直非常清楚，完全是一宗由不可抗力導致的意外偶發事件；美方本應冷靜、理性、專業地處理，但是美方歪曲事實、濫用武力、升級炒作，充分暴露了美方霸權霸凌的本性。

外交部官網未刊相關問答

外交部官網昨刊載發言人記者會答問全文，僅有兩條答問，沒有拜登涉習言論的任何問題和回應。

（綜合報道）

（中美角力）

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