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陸解禁釋迦入口 暫限藍縣台東 陸委會：選擇性恢復 以經濟分化統戰

【明報專訊】大陸國台辦昨宣布，海關總署決定當天恢復台灣番荔枝（台稱釋迦）輸入，但強調輸大陸番荔枝須來自已註冊登記的包裝廠和果園，又特別介紹是國民黨爭取的成果。台灣陸委會回應指，大陸僅准台東縣產品進口是歧視其他縣市農民，利用經濟利益分化及統戰台灣。

藍營推業界整改 輸陸須註冊

中新社報道，國務院台辦發言人朱鳳蓮表示，一段時間以來，國民黨副主席夏立言、台東縣長饒慶鈴（國民黨籍）等人士多次表達恢復番荔枝出口大陸的強烈願望，並組織業者進行整改，確保輸陸番荔枝安全。

朱鳳蓮稱，近期台東縣方面提供部分業者的整改情况；在綜合評估相關措施的基礎上，海關總署決定即日起恢復台灣番荔枝進口，但須來自已註冊登記的包裝廠和果園。朱鳳蓮稱秉持「兩岸一家親」理念，願意繼續協助台灣漁農產品恢復進口大陸。

大陸於2021年3月1日起，以驗出害蟲為由，暫停進口台灣菠蘿（鳳梨）；同年9月20日起，又稱檢出檢疫性有害生物介殼蟲，暫停進口台灣番荔枝、蓮霧。

赴海峽論壇 夏立言饒慶鈴籲復進口

近日海峽論壇在福建開幕，夏立言、饒慶鈴出席時都有呼籲重新開放台灣番荔枝、菠蘿進口。夏立言與國台辦主任宋濤會面時亦稱，台東縣政府及農民為改善菠蘿、番荔枝的品質付出很多努力，希望盡快爭取恢復輸陸。饒慶鈴昨對台灣番荔枝獲准輸陸表示感謝，稱與會前不知會有如此成果，感謝各界努力及陸方善意回應。

台農糧署盼解禁菠蘿蓮霧

不過，大陸海關總署的列表顯示，目前獲准供陸的台灣「註冊果園」及「註冊包裝廠」暫時僅限於台東25處果園及3家包裝廠。中央社報道，台灣農委會表示，台灣菠蘿、番荔枝產業共有1009個供果園和50個包裝廠，希望陸方就檢疫規範持續溝通。台灣農糧署長胡忠一稱，樂見大陸同意恢復進口台灣番荔枝，希望大陸盡快讓台灣的菠蘿、蓮霧等解禁。食藥署也表示，加工食品部分，尚未接獲相關資訊，將持續關注。

台灣陸委會則批評有關做法歧視其他縣市農民，稱陸方選擇性恢復台東番荔枝輸陸，做法與多年前對台政治性採購同出一轍，是利用經濟利益分化及統戰台灣；陸方這種「陳舊的政治操作手法」，只會使兩岸民眾漸行漸遠。

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