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拜登稱中美「走對路」 欲適時晤習

【明報專訊】美國總統拜登周一（19日）在加州受訪時，讚揚國務卿布林肯訪華之行「做得很出色」，稱美中關係正走在「正確的道路」。白宮發言人亦指，拜登一直密切關注布林肯北京之行，待對方返美後聽取全面簡報，拜登也「期待在未來某個時候」與中國國家主席習近平通話或會面。

路透社報道，布林肯在MSNBC的訪問中談及導致其延遲訪華的2月「氣球風波」時，表示只要事情不再發生，「那段篇章就該結束了」。布林肯周二（20日）還表示，華府和北京正持續討論釋放目前在華遭到拘禁的3名美國公民相關事宜，「我不想談細節，但我們正在非常積極地討論這個問題」。

布林肯：氣球事件該結束了

美國國務院亞太助卿康達、白宮國安會中國事務高級主任貝莎蘭周二盤點成果時指，布林肯行前擬定的三大目標均已達成，包括重啟雙邊資深官員溝通渠道，以負責任方式管控美中關係；就意見分歧領域等，與中方坦率交換意見；以及在符合美國利益情况下尋求潛在合作領域。

另外，雙方對強化美中學生、學者與企業交流持歡迎態度，包括將致力增加兩國直航班機數量，也同意讓資深官員交流，預期美中官員未來幾個月將互訪，其中包括美國財政部長耶倫、氣候特使克里，以及將赴美參加APEC部長會議的中方官員等。

至於分歧議題，康達說，布林肯向中方提及中國不當監禁美國公民、合成鴉片類藥品國際販運、中國非市場經濟作為，以及在新疆、西藏與香港人權侵犯行徑等；並重申美國在台海方面的基本立場無改變，強調美方堅持和平解決兩岸分歧。貝莎蘭稱，布林肯多次在會面中向中方提及恢復軍事交流，強調這是雙方管控競爭、危機溝通及避免溝通不良或誤解彼此意圖相當重要的渠道。不過中方未應允。

《紐約時報》引述美國駐華大使伯恩斯稱，中方非常有尊嚴地接待布林肯，他參加布林肯此行所有會議，「習近平主席在會見中非常有禮」。

外交部介紹雙方達5項共識

中國外交部美大司司長楊濤前晚介紹中美雙方達成的5項共識，包括同意共同落實兩國元首峇里島會晤達成的重要共識，有效管控分歧，推進對話交流合作；同意保持高層交往；同意繼續推進中美關係指導原則磋商；同意繼續推進中美聯合工作組磋商，解決中美關係中的具體問題；同意鼓勵擴大兩國人文和教育交流等。

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