明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 新冠疫情 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

中國

中國要聞

朔爾茨：對華出口勿全管 涉軍備須小心

【明報專訊】在歐盟即將發布明顯針對中國的經濟安全戰略前夕，德國總理朔爾茨周一（19日）在柏林表示，德國政府不應將所有對華出口都置於監管下，強調德國已制定一系列法律，可有效保證本國經濟安全。

路透社報道，朔爾茨在柏林由德國工業聯合會（BDI）主辦的活動上稱，德國已制定一系列法律，足以保證經濟安全，政府不應監管所有對華出口，但當涉及防衛軍備，「在監控技術方面，你必須非常小心」。據彭博社引述，朔爾茨在當天活動稱，G7無意遏制中國經濟崛起，但應避免危險的經濟依賴。

在中德政府磋商前夕，中國國務委員兼外長秦剛周一晚與德國外長貝爾伯克通電話，就兩國外交領域合作成果「對表」。秦剛表示，兩國外交部將繼續發揮雙邊關係總協調作用，深化各層級交流對話，加強在國際和地區事務上溝通協調，合作應對氣候變化等全球性挑戰。秦剛說，中德關係非常緊密，中國的發展對德國是機遇而不是挑戰，更不是威脅，兩國要合作而不是對抗。

秦剛籲合作 德外長稱願密切交往

新華社引述貝爾伯克稱，德方願與中方共同努力，推動李強總理此訪和政府磋商取得積極成果；德方堅持一個中國政策，願各層級密切交往互訪，深入溝通，加強在經貿、應對氣候變化等領域合作。

上 / 下一篇新聞