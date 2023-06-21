朔爾茨：對華出口勿全管 涉軍備須小心

路透社報道，朔爾茨在柏林由德國工業聯合會（BDI）主辦的活動上稱，德國已制定一系列法律，足以保證經濟安全，政府不應監管所有對華出口，但當涉及防衛軍備，「在監控技術方面，你必須非常小心」。據彭博社引述，朔爾茨在當天活動稱，G7無意遏制中國經濟崛起，但應避免危險的經濟依賴。

在中德政府磋商前夕，中國國務委員兼外長秦剛周一晚與德國外長貝爾伯克通電話，就兩國外交領域合作成果「對表」。秦剛表示，兩國外交部將繼續發揮雙邊關係總協調作用，深化各層級交流對話，加強在國際和地區事務上溝通協調，合作應對氣候變化等全球性挑戰。秦剛說，中德關係非常緊密，中國的發展對德國是機遇而不是挑戰，更不是威脅，兩國要合作而不是對抗。

秦剛籲合作 德外長稱願密切交往

新華社引述貝爾伯克稱，德方願與中方共同努力，推動李強總理此訪和政府磋商取得積極成果；德方堅持一個中國政策，願各層級密切交往互訪，深入溝通，加強在經貿、應對氣候變化等領域合作。