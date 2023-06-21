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中德總理反脫鈎 建氣候合作機制 磋商「共採可持續行動」 達逾10協議

【明報專訊】正在德國訪問的國務院總理李強，昨（20日）與德總理朔爾茨（Olaf Scholz）共同主持第七輪中德政府磋商，隨後在共同記者會上，李強形容磋商務實、高效，取得豐碩成果，雙方將正式宣布創建氣候變化和綠色轉型對話合作機制，兩國亦在先進製造業、創新及環保等領域達成十多項合作協議。朔爾茨則強調德國無意與中國脫鈎，還呼籲中國發揮對俄羅斯的影響力，盡快結束俄烏戰爭。

今次是李強3月上任以來首次外訪，也是中德政府磋商機制5年來首次在線下舉行，這次主題是「共同採取可持續行動」，討論貿易、氣候變化及俄烏戰爭等議題，出席磋商的雙方官員在會前合照。在會後的記者會上，李強和朔爾茨均強調中德開展合作和對話的重要。朔爾茨表示「我們雙邊互相了解的愈多，交流愈頻繁，產生誤解的空間也就愈小」。

兩國今秋辦部長級環境論壇

德國之聲報道，朔爾茨說，德國並不追求與中國經濟脫鈎，但雙方經濟關係仍面臨一系列挑戰，一些問題亟待改善和解決，包括德國在華企業的市場准入問題以及不公平競爭環境；同為碳排放大國以及氣候變化的受害國，德中將在應對氣候危機方面開展合作。除氣候議題外，德國和中國還將推動其他環保領域的合作。為此，今年秋季，德中將舉行部長級環境論壇。

德促向俄施壓 籲勿軍售

談及俄烏戰爭，朔爾茨呼籲中國對俄羅斯施加必要影響力，強調只有俄羅斯全面撤軍，才能實現公正的和平；且中國不向俄羅斯出口武器，亦至關重要。

李強在記者會發言時強調，中國注重發展中德關係以及中歐關係，也願意將中德關係提升到新高度。他表示，儘管全球經濟疲軟，但中國經濟仍穩步復蘇；中德加強在科技、工業和經濟領域的合作，亦有助穩定全球經濟。兩國也將舉行第三次中德高級別的財經對話、新一屆中德環境論壇、衛生論壇、衛生對話等。李強及朔爾茨之後出席中德經濟技術合作論壇，兩人先後致辭，並見證雙方代表簽署多份協議。

德國政府日前推出的國安戰略中，稱中國為「伙伴、競爭者和體制對手」，但「對手」一詞並未出現在昨記者會上。而記者會也沒安排提問環節。

新華社報道，在前一天的會談中，李強對朔爾茨說，中德是現代化道路上的可信、可靠合作伙伴。朔爾茨稱，德方歡迎中國實現發展繁榮，反對任何形式的脫鈎，去風險不是「去中國化」；德方支持雙向投資，將為中國企業赴德投資提供良好營商環境。

李強：不合作才是最大風險

李強在19日與德國工商界代表座談交流，稱中方理解各方都有自己的安全關切，重要的是如何合理界定和防範風險；防風險和合作不是對立的，不合作才是最大的風險；應辯證看待依賴問題，不能人為誇大「依賴」，甚至把相互依存與不安全簡單畫等號。

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