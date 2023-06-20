「牛彈琴」：5個「雙方同意」是最大成果

「牛彈琴」以「中美外長北京會談這10個細節很不尋常」為題發文，指會談沒有談崩，5個「雙方同意」是這次中美外長會談最大的成果，包括：共同落實兩國元首峇里島會晤達成的重要共識，有效管控分歧，推進對話交流合作；同意保持高層交往；同意繼續推進中美關係指導原則磋商；同意繼續推進中美聯合工作組磋商；同意鼓勵擴大兩國人文和教育交流，就增加中美之間客運航班積極探討。

該文還提到10個「不尋常」的細節，包括布林肯訪華「三個第一次」的特殊背景；下機時北京天空明暗；超長時間會談；會談「坦誠、深入、建設性」；關係「最低谷」；「應共同守住的底線」；「冷靜、專業、理性」；台灣問題；「重大國際和地區問題」等。文章又稱，「有一點可以肯定的，對於美方，要聽其言更要觀其行」。

路透：除同意繼續對話 似少有共識

布林肯昨凌晨在Twitter發文稱，他與秦剛討論了如何通過開放的溝通渠道，「負責任地管控兩國的關係」。布林肯在文中附上多張與秦剛合照，包括兩人在中美國旗前握手相。路透社分析，會後雙方說法非常相似，都認為這次會談有所助益，美方發言人形容會談「坦誠、實質且建設性」，中國官媒描述是「坦誠、深入、具建設性」。不過，路透社認為雙方除了同意繼續對話，並由秦剛赴華盛頓再行會談之外，似乎少有共識。